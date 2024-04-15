Uzun süredir beklenen Fallout 4 modu süresiz ertelendi

Yayınlanma: 15.04.2024 - 01:36

Güncelleme: 15.04.2024 - 01:36

Fallout serisi şu sıralar Amazon Prime'da yayınlanan uyarlama dizisiyle gündemde. Oyuna olan ilgiyi de artıran yapım, özellikle yeni çıkan oyunların satın olma oranlarını artırdı. Buna rağmen 23 Nisan'da çıkması planlanan yeni Fallout 4 modu Fallout: London için süresiz bir erteleme geldi.

FALLOUT 4 MODU FALLOUT: LONDON İÇİN ERTELEME KARARI

Fallout 4 için performans ve grafik tarafında büyük bir güncelleme sunulması bekleniyor. Bunun hem PC hem de konsol tarafı için 25 Nisan'da sunulacağı açıklandı. Bu sebeple Fallout: London modunun ertelendi ve yeni bir tarih de verilmedi.

Fallout: London, söylenene göre neredeyse bir oyun kadar ayrıntılı ve büyük olacak. 2237 yılında serinin birinci ve ikinci oyunundaki zamanda geçecek oyun modu, oyunseverlere farklı bir dünya sunacak.