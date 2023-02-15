Amazon'un robot taksisi trafiğe çıktı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:05

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:24

Dünyadaki birçok ülkede taksi sıkıntıları yaşanıyor. Bunun farkında olan teknoloji şirketleri taksi sorununu çözmek için otonom taksiler üzerinde çalışıyordu. Amazon'un sahip olduğu Zoox, otonom taksisini Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde test etmeye başladı. Bir ilk olan otonom taksi sadece hafta sonları ve gündüz saatlerinde yola çıkıyor. Ayrıca kötü hava koşullarında da yola çıkamıyor.

Zoox ürettiği taksi ile ilk önce ABD'de yaşanan taksi sorununu çözmeyi hedefliyor. Şirket taksinin testlerin başarılı olması durumunda kullanım bölgesini arttıracak.

ZOOX'UN EN BÜYÜK RAKİBİ CRUISE

General Motors'un ortağı Cruise'da kendi otonom taksi aracını üretiyor. Origins isimli aracın bu yılın sonunda seri üretime geçeceği tahmin ediliyor.