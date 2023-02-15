Evrendeki en parlak nesnelerden birinin fotoğrafı çekildi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:08

Svetlana Jorstad'ın liderlik ettiği bir grup uzay bilimci, dikkat çekici bir gözleme imza attılar. Dünyanın dört bir yanından teleskopların oluşturduğu bir ağ olarak bilinen Event Horizon Telescope (EHT) projesinden faydalanarak, Dünya'dan yaklaşık 7,5 milyar ışık yılı uzakta bulunan NRAO 530 isimli bir kuasarın görüntülemeyi başardı.

NRAO 530'UN MANYETİK ALANLARININ HARİTASI ÇIKARTILDI

Kuasarlar, en basit anlatımları ile galaksilerin çekirdekleridir. Zaman zaman milyarlarca Güneş kütlesine denk olan ağırlıklara ulaşan kuasarlar, karadelikler tarafından da desteklenmektedirler. Çevrelerine ışık saçmasalar da üzerlerine doğru çektikleri malzemelerin ısınması nedeniyle oldukça parlak görünürler. Hatta bu nedenle "evrendeki en parlak nesneler" de bu kuasarlardan bazılarıdır. İşte o nesnelerden bir tanesi, an itibarıyla kayıt altına alınmış durumda.

Webtekno'da yer alan haberde bilim insanları, EHT projesi kapsamında teleskoplardan veri alabilmek adına tüm sınırları zorladılar ve nihai amaçlarına ulaştılar. Uzmanlar görüntü elde etmenin yanı sıra NRAO 530'un manyetik alanlarının haritasını da çıkartmayı başardılar.

KUASAR NEDİR?

Bildiğiniz gibi kara delikler, ışığın bile kaçamayacağı kadar yoğun kütleli cisimlerdir. Maddeler, kara delikliğin olay ufkuna yaklaştıkça ısınır ve ışık yaymaya başlarlar. Ayrıca hızları da Dünya'daki herhangi bir nesnenin ulaşamayacağı seviyede artar. Kara deliklerin etrafında bulunan bu ultra parlak yapılara kuasar adı verilir. Bir yıldızdan çok ama çok daha parlak olan bu yapılar, bir noktada kara deliklerin tespit edilmesini de mümkün kılar.