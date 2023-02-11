Amazon'un uzaydan internet projesi çalışmaları başlıyor

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:57

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 12:57

Amazon, uzaydan internet için bir proje üzerinden çalışıyordu. Çalışmaları için onay alan şirket, Project Kuiper adını verdiği projeyi geliştirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Bildiğiniz üzeri Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX, Starlink üzerinden halihazırda uydu üzerinden hızlı internet bağlantısı sağlıyor.

SPACEX'E RAKİP OLABİLİR Mİ?

Project Kuiper olarak adlandırılan Amazon projesi de tam olarak bunun üzerinde çalışıyor. En son 2022 yılının son aylarında iki test uydusuyla uzaya göndereceği söylenen KuiperSat-1 ve KuiperSat-2 uydularının ardından, ilk prototipin 2023 yılının ilk çeyreğinde uzaya göndereceği aktarılmıştı.

United Launch Alliance'ın Vulcan Centaur roketi ile alçak dünya yörüngesine gideceği aktarılan uyduların, çok daha hızlı internet sunması bekleniyor. Proje için şimdiden 83 farklı roket kalkışı planlandı ve toplamla 3 farklı roket kullanılacak.

Amazon'un başındaki isim Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin başta olmak üzere Arianespace ve United Launch Alliance gibi şirketler de bu çalışmalarda önemli roller üstlenecek.

Şirket 5 yıllık bir plan yapmış durumda ve 83 görevi de planladığı şekilde gerçekleştirmek istiyor. Bu kapsamda, FCC'den onay alan şirket, bu aşamada önemli yol kat etmiş oldu.