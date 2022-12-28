Amazon Prime Gaming ücretsiz olarak 10 oyun verecek
Yılın son günlerini yaşarken Amazon Prime Gaming de ücretsiz oyun vermeye karar verdi.
Oyun platfromlarının indirim yaptığını ya da direkt ücretsiz oyunlar sunduğunu görüyoruz. Steam tarafında başlayan indirimlere ek olarak Epic Games onlarca oyunu ücretsiz olarak vermişti. Şimdi Amazon Prime Gaming tarafında 10 oyunun ücretsiz olarak verileceği duyuruldu.
PRIME GAMING TARAFINDA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK?
Yeni yılın gelmesi sebebeyle toplamda 470 TL'lik 10 oyun ücretsiz olarak oyunseverlere ulaşacak. Kullanıcılar bu oyunları ücretsiz olarak talep edip, satın alabilirler. 27 Aralık ve 3 Ocak tarihleri arasında satın alınan bu oyunlara kalıcı olarak sahip olabilirler.
İşte oyunseverlere verilecek oyunların tamamı şu şekilde:
Dishonored 2
Normalde fiyatı: 259,00 TL
The King of Fighters 2003
Normalde fiyatı: 31,00 TL
Metal Slug X
Normalde fiyatı: 15,00 TL
The Last Blade 2
Normalde fiyatı: 18,50 TL
Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers
Normalde fiyatı: 34,45 TL
Metal Slug
Normalde fiyatı: 15,00 TL
SNK 40th Anniversary Collection
Normalde fiyatı: 50,00 TL
Twinkle Star Sprites
Normalde fiyatı: 15,00 TL
Metal Slug 3
Normalde fiyatı: 15,00 TL
The Last Blade
Normalde fiyatı: 18,00 TL
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