AMD kullananlar dikkat: Counter Strike 2'den banlanabilirsiniz

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:05

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:05

Counter-Strike 2'nin geliştiricileri, AMD'nin CS2 için sunduğu Anti-Lag özelliğini kullanmaları durumunda oyuncuları kesin bir dille uyardı. Yapılan açıklamada, en son sürücü güncellemelerindeki özelliklerin "motor dll işlevlerini saptırarak uygulandığı" ve AMD sürücülerini güncelleyen kullanıcıların bu özelliği kullanmaları halinde yasaklanabilecekleri belirtildi. Aynı açıklama ekibin, "etkilenen kullanıcıları belirleme ve yasaklarını geri alma" üzerinde çalıştığını ifade etti.

AMD, Adrenaline Edition sürüm 23.30.1 sürücüsüne CS2'de Anti-Lag Plus desteği ekledi. Bu özellik, Radeon RX 7000 serisi GPU'larla sınırlıdır, bu nedenle eski donanımların etkilenmemesi gerektiği düşünülüyor. Konu hakkında AMD'den bir açıklama almak için iletişime geçildi.

VideoCardz, bu yeni özelliği devre dışı bırakmanın Alt+L tuşlarına basarak yapılabileceğini ve AMD Radeon Software'de dişli simgesine tıklayarak > Kısayol Tuşları > Anti-Lag Plus için özel kısayol tuşu ataması yapmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

SADECE CS2'DE DEĞİL!

VideoCardz tarafından yayınlanan habere göre, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2 ve Apex Legends gibi diğer oyun oyuncuları da Anti-Lag Plus'ı kullanırken yasaklandıklarını veya oyunlarının çöktüğünü bildirdi.