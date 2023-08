Counter Strike 2, Overwatch 2'nin kaderini paylaşabilir

Uzun yıllardır oyun camiasında oyuncu olanların en sevdiği oyunlar arasında yer alan Counter Strike serisi bir süredir tekrar popüler olmasıyla oyun listelerinde yerini alıyordu. Valve'nin Counter Strike 2'yi çıkartacağını duyurması oyunun tutkunlarını heyecanlandırmış ve oyun yayınlanmasıyla listelerin başında yer almaya başlamıştı.

Ortaya çıkan yeni bilgilerde ise Counter Strike 2'nin Steam'de çıkışıyla topa tutulan Overwach 2 gibi bir kadere sahip olmasından korkuluyor. Zira oyunda rekabetçi maçların süresi kısalacak ve söylenene göre de kısa maçlar da tamamen kaldırılacak.

Subtle, but significant Matchmaking changes in the latest Counter-Strike 2 update:



- From now on Competitive is first to 13 rounds (including Premier)

- Seems like the devs are getting rid of Short Competitive

- Premier matches will have 20s freezetimes, 1 overtime (the game… pic.twitter.com/8iP6jb4tHO