CS2 çıktı mı? Counter Strike 2 hakkında yeni açıklama
Counter Strike 2'nin (CS 2) çıkış tarihi tekrardan gündeme geldi. Birçok oyuncunun beklediği CS 2'nin çıkış tarihi oldukça çok merak ediliyor. Valve tarafından geliştirilen CS 2 çıktı mı? CS 2 çıkış tarihi ne zaman? CS 2 nasıl oynanır?
Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike serisinin yeni üyesi olan Counter-Strike 2 (CS 2)'nin çıkış tarihi birçok oyuncu tarafından merak ediliyor. Birçok oyunsever internette CS 2 çıktı mı? CS 2 çıkış tarihi ne zaman? CS 2 nasıl oynanır? Sorularının cevaplarını araştırıyor.
CS 2 ÇIKTI MI?
Valve tarafından CS 2'nin beta sürümü 22 Mart 2023 tarihinde resmi olarak başlatıldı. O zamandan beri birçok yayıncı ve oyuncuya beta sürümüne erişim izni verildi. Ancak oyun tam anlamıyla bütün kullanıcılara açılmadı. 1 Eylül itibariyle de Valve son olarak "Seçkin Yükseltmesi" rütbesine sahip olan oyunculara CS 2 Beta erişimi sağladı.
CS 2'NİN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?
CS 2'nin tam sürümünün ise 2023 Eylül ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor.
CS 2 NASIL OYNANIR?
CS 2'nin beta sürümüne erişmek için belirli oyuncuların yetkisi bulunuyor. Valve beta sürümüne erişim sağlamak için bazı kriterleri dikkate alıyor. Bu nedenle Valve'den CS 2'nin Beta sürümüne giriş daveti almadıysanız oyuna giremiyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- Bir mafya üyesi anlatıyor...
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Memurun zam oranı belli oldu
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Reçete ve raporlar için yeni düzenleme
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Tina ile Angela 77 gün sonra kavuştu
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması