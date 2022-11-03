Redmi Pad satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

03 Kasım 2022 Perşembe, 12:01

Xiaomi en son yaptığı etkinlikte, akıllı telefonlarını, belikliğini ve tabletlerini tanıttı. O cihazlardan biri olan Redmi Pad, küresel olarak satışa çıktı. Cihazın özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde:

Redmi Pad, 10.61 inçlik 90Hz ekran yenileme hızında 2K çözünürlük sunuluyor. LCD panel üzerine kurulu olan cihaz 400 nit parlaklığa ulaşabiliyor. MediaTek Helio G99 işlemcisinin eklendiği cihazda iki 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve altı 2.0 ARM Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor.

FİYATI NİSPETEN UYGUN

Tablette 3 GB/4 GB ve 6 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuldu. Depolama tarafında da 64 GB ve 128 GB bizleri karşıladı.

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı: 5 bin 99 TL

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı: 5 bin 399 TL.