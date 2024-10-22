Amiral gemisi telefonlar için Snapdragon 8 Elite tanıtıldı
Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite, 2025 yılında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S25 ve OnePlus 13 gibi cihazlarda yer alacak.
Qualcomm, Hawaii'de düzenlenen yıllık Snapdragon Zirvesi'nde, yeni amiral gemisi telefonlarda kullanılacak yonga seti Snapdragon 8 Elite'i duyurdu. İşlemci, Snapdragon 8 Gen 4'ün yeniden adlandırılmış hali olan 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olabilir.
SNAPDRAGON 8 ELITE MOBİL YONGA SETİ
2025 yılında tanıtılması beklenen amiral gemisi cihazlarda kullanılması beklenen yeni Snapdragon 8 Elite, ikinci nesil Oryon CPU'sunu barındıran ilk Snapdragon mobil yonga seti olacak.
Android telefonlarda yaşanan yapay zeka atılımını desteleyecek bu güçlü işlemci, Samsung Galaxy S25 ve OnePlus 13 gibi amiral gemisi Android cihazlara güç verebilir.
Etiketler: #Snapdragon 8 Elite, #mobil işlemci #Qualcomm
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