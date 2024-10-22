Amiral gemisi telefonlar için Snapdragon 8 Elite tanıtıldı

Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite, 2025 yılında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S25 ve OnePlus 13 gibi cihazlarda yer alacak.

Amiral gemisi telefonlar için Snapdragon 8 Elite tanıtıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:14

Qualcomm, Hawaii'de düzenlenen yıllık Snapdragon Zirvesi'nde, yeni amiral gemisi telefonlarda kullanılacak yonga seti Snapdragon 8 Elite'i duyurdu. İşlemci, Snapdragon 8 Gen 4'ün yeniden adlandırılmış hali olan 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olabilir.

SNAPDRAGON 8 ELITE MOBİL YONGA SETİ

2025 yılında tanıtılması beklenen amiral gemisi cihazlarda kullanılması beklenen yeni Snapdragon 8 Elite,  ikinci nesil Oryon CPU'sunu barındıran ilk Snapdragon mobil yonga seti olacak.

Android telefonlarda yaşanan yapay zeka atılımını desteleyecek bu güçlü işlemci, Samsung Galaxy S25 ve OnePlus 13 gibi amiral gemisi Android cihazlara güç verebilir.


Etiketler: #Snapdragon 8 Elite, #mobil işlemci #Qualcomm

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