Samsung One UI 7 güncellemesi neden gecikti? işte yayınlanmama sebebi!
Ekim ayının ortasına gelmemize rağmen Samsung, One UI 7 güncellemesinin ne beta ne de kararlı sürümünü yayınlamadı. Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için uzun süredir çalışmalar yürüten Samsung, planlanan takvime uymakta zorlandı. Ağustos ayında başlaması beklenen beta testleri, geliştirme sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Eylül ayına ertelendi. Ancak hâlâ bir güncelleme haberi gelmiş değil. Peki, Samsung neden One UI 7 güncellemesini henüz yayınlamadı?
SamMobile'a göre, Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini henüz yayınlamamasının arkasında tasarım ve diğer konulardaki kararsızlıklar yatıyor. Raporlar, Güney Koreli üreticinin yeni sürümde uygulama simgeleri ve sistem arayüzünde önemli değişiklikler yapmayı planladığını, ancak henüz kesin bir karar vermediğini ve bazı potansiyel değişiklikleri tartıştığını gösteriyor. Bu durum, güncellemenin gecikmesine dair soruları büyük ölçüde açıklığa kavuşturuyor. Şirketten resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da güvenilir sektör kaynakları, One UI 7 beta programının yıl sonuna kadar başlayacağını belirtiyor. Ayrıca, kararlı sürümün 2025’in başlarında, Galaxy S25 serisinin tanıtılmasıyla birlikte kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.
Android 15 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri:
- Galaxy S Serisi:
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
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