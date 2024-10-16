Samsung One UI 7 güncellemesi neden gecikti? işte yayınlanmama sebebi!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:58

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:58

SamMobile'a göre, Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini henüz yayınlamamasının arkasında tasarım ve diğer konulardaki kararsızlıklar yatıyor. Raporlar, Güney Koreli üreticinin yeni sürümde uygulama simgeleri ve sistem arayüzünde önemli değişiklikler yapmayı planladığını, ancak henüz kesin bir karar vermediğini ve bazı potansiyel değişiklikleri tartıştığını gösteriyor. Bu durum, güncellemenin gecikmesine dair soruları büyük ölçüde açıklığa kavuşturuyor. Şirketten resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da güvenilir sektör kaynakları, One UI 7 beta programının yıl sonuna kadar başlayacağını belirtiyor. Ayrıca, kararlı sürümün 2025’in başlarında, Galaxy S25 serisinin tanıtılmasıyla birlikte kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

Android 15 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri: