Twitch reklam kurallarını değiştirdi: Yayıncılar isyan etti!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 09.06.2023 - 10:26

Amazon'un sahip olduğu yayın platformu Twitch, 6 Haziran'da yayıncıların verdiği üçüncü taraf reklamlarının kurallarını değiştirdi.

Webtekno'nun haberine göre, söz konusu platform, reklam politikaları kapsamında yayın sırasında gömülü video ve ses formatlarında reklam yapılmasını yasakladı.

Twitch, yayıncılarının yayınlarında yer alan marka logolarında ekran boyutunun en fazla yüzde 3'ünde yer alması gerektiğine dair kısıtlama getirmişti. Twitch'in kısıtladığı reklamlar yayıncıların gelirlerinin büyük bölümünü kapsıyor. Bundan dolayı birçok yayıncı yeni reklam politikalarına karşı çıktı.

ASMANGOLD TWITCH'TEN AYRILIYOR

Twitch'in en çok takipçisi bulunan yayıncılarından biri olan Asmangold yeni politikaların yürürlüğe girmesiyle birlikte platformdan ayrılabileceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

YOUTUBER MRBEAST TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı zamanda platformda aktif olarak yer almayan dünyanın en ünlü Youtuberlarından biri olan MrBeast'te Twitter hesabından konu ile ilgili "Hey Twitch, içerik üreticilerin yaptıklarını engellemek yerine daha fazlasını yapmalarına yardım etmeye ne dersin? Daha mantıklı görünüyor?" dedi.

TWITCH'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yayıncılardan gelen tepkilerin büyümesi ile birlikte Twitch konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Twitch'in yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Bugünün markalı içerik politikası güncellemesi aşırı kapsamlıydı. Bu kafa karışıklığına ve hüsrana yol açtı ve bunun için özür dileriz. Yayıncıların sponsorlarla doğrudan ilişki kurma olanaklarını sınırlamayı düşünmüyoruz ve bunun yayıncıların gelir elde etme yönteminin önemli bir parçası olduğunu anlıyoruz.

Üçüncü taraf reklam ağlarının diğer hizmetlerle tutarlı olarak Twitch'te video ve görüntülü reklam satışını yasaklamayı amaçlayan mevcut reklam politikamıza açıklık getirmek istedik.

Politika dilinde yanlış yaptık, yönergeleri daha net olacak şekilde yeniden yazacağız. Endişelerinizi paylaştığınız ve geri bildiriminiz için teşekkür ederiz."