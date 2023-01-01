Android 13 güncellemesini alacak Oppo telefonlar

01 Ocak 2023 Pazar, 16:17

Android telefonlar için önemli yenilikler getiren Android 13 güncellemesi her cihaza gelmiyor ya da aynı zamanlarda gelmiyor. Haliyle akıllı telefon kullanıcıları da ellerindeki telefonlara ne zaman güncelleme geleceğini merak ediyor. Samsung ve Xiaomi ardından Oppo telefonlara da güncelleme geliyor.

YENİ ANDROID GÜNCELLEMESİNİ ALACAK OPPO CİHAZLAR

Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS güncellemesi alacak yeni telefonlarını listeledi. Listede yeni sürümün beta ve kararlı sürümüne kavuşacak birçok cihaz yer alıyor.

2023 yılının ilk çeyreğinde Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS 13’ün kararlı ve beta sürümlerini çok sayıda akıllı telefona getirecek. Beta güncellemesini alacak cihazlar arasında Oppo Reno7 5G, Oppo Reno K9/ Pro 5G, Oppo A55 5G, Oppo K9s/K9x, ve Oppo Reno5 var. Diğer bir yandan Oppo Find X2/X2 Pro, Oppo Ace 2, Oppo K10x/K10 Pro 5G ve Oppo Pad ise Ocak sonuna kadar Android 13 tabanlı ColorOS 13'ün kararlı sürümüne kavuşacak.

Oppo'nun yayınladığı liste ise Çin için geçerli liste. Uluslararası listenin de benzer şekilde olması bekleniyor.

ColorOS 13 için Güncelleme listesi:

Beta Güncellemesi

11 Ocak 2023'ten itibaren

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 New Year Edition

Oppo K10 Vitality 5G

Oppo K9s

Şubat 2023'ten itibaren

Oppo Reno 5 K 5G

Oppo Reno K9

Mart 2023'ten itibaren

Oppo K9 Pro 5G

Oppo K9x 5G

Oppo A55 5G

Kararlı Güncelleme

12 Ocak 2023'ten itibaren

Oppo Find X2 Pro

Oppo Ace 2

Oppo Find X2

Oppo Ace 2 Eva limited edition

Oppo X2 Pro Lamborghini edition

13 Ocak 2023'ten itibaren

Oppo K10x 5G

Oppo K10 Pro 5G

31 Ocak 2023'ten itibaren