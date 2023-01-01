Android 13 güncellemesini alacak Oppo telefonlar
Andorid 13 güncellemesini alabilecek telefonlar yavaş yavaş belli olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Oppo cihazlar belli oldu.
Android telefonlar için önemli yenilikler getiren Android 13 güncellemesi her cihaza gelmiyor ya da aynı zamanlarda gelmiyor. Haliyle akıllı telefon kullanıcıları da ellerindeki telefonlara ne zaman güncelleme geleceğini merak ediyor. Samsung ve Xiaomi ardından Oppo telefonlara da güncelleme geliyor.
YENİ ANDROID GÜNCELLEMESİNİ ALACAK OPPO CİHAZLAR
Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS güncellemesi alacak yeni telefonlarını listeledi. Listede yeni sürümün beta ve kararlı sürümüne kavuşacak birçok cihaz yer alıyor.
2023 yılının ilk çeyreğinde Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS 13’ün kararlı ve beta sürümlerini çok sayıda akıllı telefona getirecek. Beta güncellemesini alacak cihazlar arasında Oppo Reno7 5G, Oppo Reno K9/ Pro 5G, Oppo A55 5G, Oppo K9s/K9x, ve Oppo Reno5 var. Diğer bir yandan Oppo Find X2/X2 Pro, Oppo Ace 2, Oppo K10x/K10 Pro 5G ve Oppo Pad ise Ocak sonuna kadar Android 13 tabanlı ColorOS 13'ün kararlı sürümüne kavuşacak.
Oppo'nun yayınladığı liste ise Çin için geçerli liste. Uluslararası listenin de benzer şekilde olması bekleniyor.
ColorOS 13 için Güncelleme listesi:
Beta Güncellemesi
11 Ocak 2023'ten itibaren
- Oppo Reno 7 5G
- Oppo Reno 7 New Year Edition
- Oppo K10 Vitality 5G
- Oppo K9s
Şubat 2023'ten itibaren
- Oppo Reno 5 K 5G
- Oppo Reno K9
Mart 2023'ten itibaren
- Oppo K9 Pro 5G
- Oppo K9x 5G
- Oppo A55 5G
Kararlı Güncelleme
12 Ocak 2023'ten itibaren
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Ace 2
- Oppo Find X2
- Oppo Ace 2 Eva limited edition
- Oppo X2 Pro Lamborghini edition
13 Ocak 2023'ten itibaren
- Oppo K10x 5G
- Oppo K10 Pro 5G
31 Ocak 2023'ten itibaren
- Oppo Pad
- Oppo Pad Artist limited edition
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