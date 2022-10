Oppo, House of the Dragon temalı telefonunu tanıttı

20 Ekim 2022 Perşembe, 21:28

Çinli teknoloji şirketi Oppo, yeni telefonlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda yeni amiral gemisi telefonları olacak X6 serisini tanıtması beklenen şirket, geçtiğimiz aylarda ise fiyatına göre oldukça iyi bir performans sunan Reno 8 serisini bizlerle buluşturmuştu.

Şimdi de şirketten oldukça farklı bir hamle geldi. Bilindiği üzere Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon dizisi, geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başladı ve tüm dünyada büyük ses getirdi. 10. bölümüyle sezon finali yapacak dizinin sondan bir önceki bölümü de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Oppo da Reno 8 Pro telefonunun, diziden esinlenerek oluşturduğu yeni bir versiyonunu tanıttı.

OPPO RENO 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno 8 Pro’nun özel sürümü, House of the Dragon dizisinden esinlenerek oluşturuldu. Telefonun Targaryen Hanedanı’ndan büyük izler taşıması dikkat çekti. Özel üretilen Reno 8 Pro’nun arka kısmının Balerion isimli ejderhanın derisinden ilham alınarak oluşturulduğu görülüyor. Ayrıca, arkada Targaryen ailesine ait üç başlı ejderhalı mühür de gözlerden kaçmıyor.

Webtekno'da yer alan haberdeki detaylara göre Oppo’nun ejderha şeklinde olan siyah ve altın renkli telefon tutucusu da ekleyerek bir adım daha ileriye gittiğini görüyoruz. Ejderha şeklindeki SIM çıkarma aracının da ilgi çekici bir tasarıma sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ayrıca, Targaryen sembolünün bulunduğu bir anahtarlık da diziden esinlenilerek oluşturulan şeyler arasında. Son olarak bir ejderha yumurtası ve Kral Viserys’in el yazısıyla yazılmış bir bildirisi de iki ayrı koleksiyon parçası olarak gösterildi.

House of the Dragon temalı Oppo Reno 8 Pro’nun şu an için yalnızca Hindistan’daki e-ticaret şirketi Flipkart’ta yer aldığı ve yakın zamanda ön siparişe açılacağı aktarılıyor. Fiyat konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.