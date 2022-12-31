Oppo, akıllı telefonları için özel bir adım atıyor

31 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Android telefon pazarında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu yönde yatırımlarını sürdüren cihaz üreticileri, özellikle son zamanlarda kendi işlemci tasarımlarına yönelmeye başladı. Bu isimler arasından Marisilicon NPU (görüntüleme işlemcisi) ile başarılı işlere imza atan Oppo'nun, şimdi de akıllı telefonlar için yeni bir işlemci üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

OPPO DA KENDİ MOBİL İŞLEMCİSİNİ GELİŞTİRİYOR

DonanımHaber'de yer alan detaylara göre TSMC’ye yakın kaynaklardan biri, Oppo’nun şu anda akıllı telefonlar için bir uygulama işlemcisi geliştirdiğini ve işlemcinin ilk test aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Yeni işlemcinin teknik ayrıntıları bilinmiyor olsa da, TSMC’nin 4nm FinFet üretim teknolojisi ve harici bir 5G modem ile 2023’ün üçüncü çeyreğinde seri üretime gireceği belirtiliyor.

Günümüzde Apple başta olmak üzere, Huawei, Google ve Samsung, akıllı telefonlar için kendi özel işlemci tasarımlarını geliştiriyor. Bu alanda rakiplerinin ayak izini takip Oppo, gelecekte Qualcomm ve MediaTek işlemcileri rafa kaldırabilir.

Yeni sızıntı hakkında henüz Oppo cephesinden bir açıklama paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon devi, Çinli telekomünikasyon şirketi Hua ile küresel çapta bir çapraz lisans anlaşması imzaladığını duyurmuştu. 5G gibi iletişim patentlerini içeren bu anlaşma, Oppo'dan gelecek yeni yonga setini doğruluyor olabilir.