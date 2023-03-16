Android 13 tabanlı MIUI 14 bir model için daha hazır
Xiaomi Mi 10 serisi için yolda olduğu duyurulan Android 13 tabanlı MIUI 14 için tarih de verildi.
Akıllı telefonlarına güncelleme vermek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi, yeni ortaya çıktığı kadarıyla Xiaomi Mi 10 kullanıcıları için MIUI 14'ün yapı testlerine gerçekleştiriyor. Haftaya başlaması beklenen bu testlerin ardından güncelleme kullanıcılara sunulmaya başlanacak.
DAHA FAZLA MODELE GÜNCELLEME GELMEYE BAŞLADI
Çin merkezli teknoloji şirketi Android 13 tabanlı MIUI 14'ü duyurmuş ve pek çok modeline geleceğini müjdelemişti.
Xiaomi’nin telefon yazılım departmanı direktörü Zhang Guoquan, Mi 10 serisi için MIUI 14 güncellemesinin hazır sayıldığını ve ilerleyen günlerde testlerin başlayacağını duyurdu.
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