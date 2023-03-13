iPhone ve Xiaomi karışımı Nokia Magic Max yolda olabilir

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:04

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:04

Farklı dönemlerde bir numara olmayı başarmış bir telefon markası olan Nokia, özellikle son birkaç yıldır amiral gemisi telefonlarıyla anılmıyor. Daha önce giriş/orta segment telefonlar tanıtan Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde daha önce görmediğimiz iki akıllı telefonu duyurdu.

NOKIA İKİ YENİ TELEFON TANITMAYA HAZIRLANIYOR

Barselona'daki MWC 23'de görünen telefonlar Nokia Magic Max ve Nokia C99 olarak adlandırılıyorlar. Duyurudan bu yana telefonlar hakkında bazı sızıntılar da oldu. İşte telefonlar hakkında bildiklerimiz:

Yüksek ekran kasa oranıyla dikkat çeken Nokia C99, ilk tahminlere göre nisan ayının sonunda karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak bir diğer yanda 18 Kasım'da da bizleri karşılayabilir. Söylendiği kadarıyla bu cihaz yaklaşık 480 dolar olacak.

Diğer bir telefon ise Nokia Magic Max olacak ve tasarım olarak arka tarafta özellikle kamera modülünde ekran olan Xiaomi Mi 11 Ultra ve kamera dizilimi olarak iPhone'ların pro modellerinden ilham almış gibi duruyor.

Bu bağlamda arka tarafta 144 Megapiksel temel kameranın yanında 64 Megapiksel ultra geniş, 48 Megapiksel telefoto yer alacağı söyleniyor.

Bu telefon hakkında daha fazla bilgi var zira 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine ek olarak 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri de yer alacak deniyor. Snapdragon Gen 2'nin kullanılması beklenen cihazın 6.7 inçlik ekranı AMOLED yapıda olacak.

Söylentilere göre bir diğer yandan 180W hızlı şarj desteği olacak ve bu telefonu 0'dan 100'e birkaç dakika içinde şarj edecek. Böyle olursa telefonun batarya kapasitesi de aşağı yukarı 7.950mAh olabilir.

Bu cihazın da 550 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.