OnePlus yeni katlanabilir telefonunu tanıttı: OnePlus Open

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus uzun zamandır sızıntılar ile gündeme gelen katlanabilir telefon modelini tanıttı. OnePlus Open 5 tane kamera ile geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:22
OnePlus yeni katlanabilir telefonunu tanıttı: OnePlus Open
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OnePlus, uzun süredir beklenen katlanabilir telefonunu sonunda tanıttı. OnePlus Open adlı telefon, kapalı durumdayken 120 Hz ekran yeneleme hızı ve 6.31 inç büyüklüğünde 2484x1116 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Açıldığında ise 120 Hz ekran yenileme hızı 7.82 inç büyükük ve 2440x2268 piksel çözünürlüğünde bir ekranı oluyor. Suni deri kaplamaya sahip olan telefonun yeşil ve siyah renk seçenekleri bulunuyor. Suni deriye sahip olan siyah modeli diğer molede göre daha hafif. Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel, ana kamera ile ultra geniş kamera ve telefoto kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel ile 32 Megapiksel öz çekim kamerası mevcut. 

OnePlus Open, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB depolama alanı ile geliyor. Katlanabilir telefon, 67W hızlı şarj destekli 4,805mAh bataryadan güç alıyor. OnePlus, telefonun yüzde 1'den yüzde 100'e şarj olmasının 42 dakika sürdüğünü ve bir günlük kullanımı kolaylıkla karşılayabileceği açıklandı.

16GB RAM ve 512GB depolama alanı bulunan cihaz 1,799 dolardan (mevcut kur ile 50 bin 372 TL) satılıyor. 



OnePlus Open OnePlus OnePlus Open özellikleri

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