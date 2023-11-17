OnePlus'ın bir telefonuna daha Android 14 güncellemesi geldi

Yayınlanma: 17.11.2023 - 13:02

Güncelleme: 17.11.2023 - 13:02

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 11 modeli için kararlı Android 14 güncellemesinin Hindistan'da yayınlandığını duyurdu. Güncelleme, ilk olarak kapalı beta ve açık beta programlarına katılan kullanıcılara yapılacak. Diğer kullanıcılara ise kademeli olarak geleceği açıklandı.

Güncellemeyi yapmadan önce telefonunuzun CPH2447_13.1.0596(EX01) ya da CPH2447_13.1.0595(EX01) sürümlerinden birinde telefonunuzun güncel olması gerekiyor. Ayrıca 5 GB'da boş depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. OnePlus kullanıcıların şarjı yüzde 30'dan az ise güncellemeyi yapmamalarını da uyarıyor. OnePlus kullanıcıların şarjdayken güncelleme yapamalarını tavsiye etti.

Android 14 güncellemesi ile birlikte OnePlus 11 cihazlara yeni gelecek özellikler ise şöyle:

Pantanal Hizmeti

Fluid Cloud'u ekleyerek, güncel bilgileri bir bakışta görüntülemenizi sağlayan şekil değiştiren formlarla etkileşim yöntemi ekler.

Fluid Cloud için cihazlar arası destek ekler, böylece hesabınızdaki cihazların bağlantı durumunu bir bakışta kontrol edebilirsiniz.

Akıllı Verimlilik

Dosya Dock'u ekleyerek, uygulamalar ve cihazlar arasında içerik aktarmanıza olanak tanıyan sürükleyip bırakma özelliği ekleniyor.

İçerik çıkarma özelliğini

Akıllı kesme özelliğini

Cihazlar Arası Bağlantı

Daha fazla widget önerisi ekler.

Güvenlik ve Gizlilik

Fotoğraf ve video ile ilgili izin yönetimini geliştirerek uygulamalar tarafından daha güvenli erişim sağlar.

Performans Optimizasyonu

Sistem kararlılığı arttırıldı

Aquamorphic Tasarım

Aquamorphic Tasarımı yükselterek daha rahat bir renk deneyimi sunar.

Aquamorphic temalı zil sesleri ekler ve sistem bildirim seslerini yeniler.

Sistem animasyonlarını daha da akıcı hale getirerek iyileştirir.

Kullanıcı Bakımı