Android'in iOS'tan üstün görülmesinin 10 nedeni
Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlar hep kıyaslandı. iOS tarafında bulunan özellikler Android'de yer almazken, tam tersi durum da söz konusu.
Kullanıcılar özelinde işletim sistemleri arasında uzun yıllardır tükenmek bilmiyen bir kıyaslama var. iPhone kullanıcıları iOS'un en iyi işletim sistemi olduğunu düşünürken, Android cihaz sahihleri de asla iOS kullanmayacaklarını iyi olmadığını söylüyor. Bu tartışma dosyasını tekrar açan 9to5Google, Android'in iOS'tan daha iyi olmasının 10 nedenini listeledi.
HALEN TARTIŞMALI ANCAK ANDROID'İ ÖNE ÇIKARDIĞI SÖYLENEN ÖZELLİKLER
9to5Google, Android ve iOS'u karşılaştırdı ve Google'ın mobil işletim sisteminin Apple'kine kıyasla daha iyi olmasının 10 nedenini açıkladı. Yayınlanan içerikte gazeteciler ve editörler, Android'in iOS'tan daha üstün olduğunu düşündükleri 10 kategoriyi listeledi:
Android'in iOS'tan daha iyi olduğu düşünülen özellikleri
- Daha işlevsel Always-On (her zaman açık) ekran
- Google Asistan
- Bildirim sistemi
- Parmak izi tarayıcılar
- Daha hızlı şarj
- USB-C bağlantı noktası
- Daha düşük ortalama fiyatlar
- Eklenti kurulumu
- Çeşitli form faktörleri
- Daha esnek özelleştirme
Bu listede yer alan her zaman açık ekran özelliği iPhone'lara yeni geldi ancak uzmanlar bu özelliğin Android tarafındaki kadar iyi çalışmadığını söylüyor. Apple'ın akıllı ve sesli asistan Siri karmaşık görevler verildiğinde 'söylendiği kadar' başarılı sonuçlar sunamıyor. Diğer bir yandan FaceID'nin o kadar da iyi çalışmadığını savunan gazeteciler ve editörler, Android cihazlardaki bildirim sisteminin çok daha iyi olduğunu düşünüyor.
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