Android'in iOS'tan üstün görülmesinin 10 nedeni

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:46

Kullanıcılar özelinde işletim sistemleri arasında uzun yıllardır tükenmek bilmiyen bir kıyaslama var. iPhone kullanıcıları iOS'un en iyi işletim sistemi olduğunu düşünürken, Android cihaz sahihleri de asla iOS kullanmayacaklarını iyi olmadığını söylüyor. Bu tartışma dosyasını tekrar açan 9to5Google, Android'in iOS'tan daha iyi olmasının 10 nedenini listeledi.

HALEN TARTIŞMALI ANCAK ANDROID'İ ÖNE ÇIKARDIĞI SÖYLENEN ÖZELLİKLER

9to5Google, Android ve iOS'u karşılaştırdı ve Google'ın mobil işletim sisteminin Apple'kine kıyasla daha iyi olmasının 10 nedenini açıkladı. Yayınlanan içerikte gazeteciler ve editörler, Android'in iOS'tan daha üstün olduğunu düşündükleri 10 kategoriyi listeledi:

Android'in iOS'tan daha iyi olduğu düşünülen özellikleri

Daha işlevsel Always-On (her zaman açık) ekran

Google Asistan

Bildirim sistemi

Parmak izi tarayıcılar

Daha hızlı şarj

USB-C bağlantı noktası

Daha düşük ortalama fiyatlar

Eklenti kurulumu

Çeşitli form faktörleri

Daha esnek özelleştirme

Bu listede yer alan her zaman açık ekran özelliği iPhone'lara yeni geldi ancak uzmanlar bu özelliğin Android tarafındaki kadar iyi çalışmadığını söylüyor. Apple'ın akıllı ve sesli asistan Siri karmaşık görevler verildiğinde 'söylendiği kadar' başarılı sonuçlar sunamıyor. Diğer bir yandan FaceID'nin o kadar da iyi çalışmadığını savunan gazeteciler ve editörler, Android cihazlardaki bildirim sisteminin çok daha iyi olduğunu düşünüyor.