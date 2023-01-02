YouTube Android kullanıcıları için özelliği değiştiriyor

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:54

YouTube kullanıcı deneyimini artırmak adına yeni özellikler bünyesine ekliyor. Bu kapsamda Android kullanıcıları için tasarım değişikliğine gitti. Hatırlayacağınız üzere Google, Ekim 2022’de YouTube’un web ve mobil uyglamalarında köklü tasarım değişikliği için çalışmalarını başlattı. İşte bu kapsamda attığı yeni adımı aktaran 9to5Google'a göre YouTube, Android kullanıcıları için yeni video oynatıcı tasarımı geliştirdi.

YENİ TASARIM TEST EDİLİYOR

Farklı özellikleri test eden şirket, 2022’nin başlarında yeni video oynatıcı sunmuştu. Android kullanıcılarına ve iOS kullanıcıları için farklı arayüzleri de deneyen YouTube, bu kapsamda ekranın altında yer alan beğen/beğenme butonlarında değişiklik yapmıştı.

Kısıtlı kullanıcı ile test edilen özellik, koyu temayı kullanmayı tercih eden Android kullanıcıları için video izlerken ilerleme çubuğunun rengini gri ile değiştirdi.

Özellik bir süredir test ediliyordu ancak 30 Aralık'tan itibaren daha fazla kullanıcıyı ulaşmaya başladı. Özelliğin iOS tarafına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.