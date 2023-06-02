Android 14'de pil sağlığı özelliği bulunacak

Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:29

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:29

Apple 2018 yılında yayınladığı iOS 11.3 güncellemesi ile birlikte pil sağlığı özelliğini getirmişti. Kullanıcılar bu özellik sayesinde bataryalarının yeterli olup olmadığını ve kullanım ömürlerini görebiliyordu.

Şimdi ise bu özellik Google'ın sahip olduğu Android işletim sistemine de geliyor.

Sammobile'ın haberine göre, Android 14'de batarya yönetimi ve detaylı pil sağlığı istatistikleri yer alacak. Yeni özellik şimdilik Android 14 Beta 2 işletim sistemi yüklü olan Pixel cihazlarda bulunuyor.

Özelliğin ilerleyen dönemlerde Samsung, Xiaomi gibi diğer markaların da cihazlarına gelmesi bekleniyor.