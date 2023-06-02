2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Android 14'de pil sağlığı özelliği bulunacak

Google'ın sahip olduğu Android işletim sistemine pil sağlığı özelliğinin geleceği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:29
Android 14'de pil sağlığı özelliği bulunacak
Abone Ol google-news

Apple 2018 yılında yayınladığı iOS 11.3 güncellemesi ile birlikte pil sağlığı özelliğini getirmişti. Kullanıcılar bu özellik sayesinde bataryalarının yeterli olup olmadığını ve kullanım ömürlerini görebiliyordu.

Şimdi ise bu özellik Google'ın sahip olduğu Android işletim sistemine de geliyor. 

Sammobile'ın haberine göre, Android 14'de batarya yönetimi ve detaylı pil sağlığı istatistikleri yer alacak. Yeni özellik şimdilik Android 14 Beta 2 işletim sistemi yüklü olan Pixel cihazlarda bulunuyor.

Özelliğin ilerleyen dönemlerde Samsung, Xiaomi gibi diğer markaların da cihazlarına gelmesi bekleniyor.  


Android 14 google pil sağlığı

İlgili Haberler

Android'de büyük tehlike: Verileriniz çalınmış olabilir

Android'de büyük tehlike: Verileriniz çalınmış olabilir
Android kullanıcılarının verileri tehlikede: 15 dolara verileriniz çalınabilir

Android kullanıcılarının verileri tehlikede: 15 dolara verileriniz çalınabilir
Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

En Çok Okunan Haberler