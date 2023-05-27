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Android'de büyük tehlike: Verileriniz çalınmış olabilir

Siber güvenlik şirketi Eset tarafından Google Play Store'da bulunan 'iRecorder-Screen Recorder' uygulamasının kullanıcıların ses kayıtlarını aldığı ortaya çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00
Android'de büyük tehlike: Verileriniz çalınmış olabilir
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Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Android'de büyük bir açık tespit edildi. Siber güvenlik şirketi Eset tarafından keşfedilen açığın Google Play Store'da bulunan bir uygulamadan dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı.

'iRecorder-Screen Recorder' adlı popüler uygulamanın kullanıcıların verilerini her 15 dakikada bir kayıt edip başka bir sunucuya aktardığı tespit edildi. Google tarafından uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı. Etkilenen kullanıcıların ise ne yapacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.


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