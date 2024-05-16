Android 15 Beta 2 sunuldu! Neler yeni?
Google'ın devam eden I/O 2024 geliştirici konferansında Android 15 Beta 2 sürümünü kullanıma sundu. Peki bu sürüm neler getiriyor?
Google'ın I/O 2024 konferansında Pixel cihazlar için Andorid 15 Beta 2 sürümü sunuldu. Ancak bunun dışında Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivo ve Xiaomi'nin bazı modellerine de yüklenebilecek.
ANDROID 15 BETA 2 İLE GELEN YENİLİKLER
Android tarafı için sunulmadan önce beta olarak kullanıma açılan sürümde bazı yenilikler de bulunuyor. Bunlardan biri Özel Alan oluyor. Bu özellik ile Android uygulamaları için özel bir alan oluşturuluyor.
Buradaki en önemli ayrıntı bu uygulamalara ayrı olarak parmak izi ve şifreyle erişebilme imkanı oluyor.
Uygulama çiftlerini kaydetme ise bir diğer yenilik. Tek ekranda aynı anda çalıştırılan uygulamalar kaydedilebilecek. Tabletler ve katlanabilir ekranlı telefonlar için oldukça faydalı olacak özellik, uygulama çiftlerini alttaki görev çubuğuna veya ana ekrana sabitleme imkanı sunacak.
Predictive back yani ögörülü geri dönüş özelliği ise jestleri kullanarak arayüzde gezinirken daha akıcı ve daha sezgisel bir gezinme deneyimi sunuyor.
Diğer yenilikler ise şu şekilde:
- Resim İçinde Resim (PiP) özelliğinde, PiP moduna girerken daha yumuşak bir geçiş,
- Aşırı pil tüketimini önlemek için uygulamalar artık 6 saatten fazla aktif olarak ön planda çalışamayacak,
- AV1 kodeğinin desteklenmediği durumlarda kullanılacak daha verimli yazılımsal bir kod çözücü ekleniyor,
- Uygulamalar, medyaya kısmi erişim izni aldıklarında yalnızca en son seçilen fotoğraf ve videoları vurgulayabilecek,
- Kanala göre gelen bildirimler için zengin titreşimler ayarlamak mümkün oluyor,
- Android Beta programına kaydolan ve cihazları destekleyen kullanıcılar cihazlarını Android 15 Beta 2'ye güncelleyebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- MHP'den Selvi'ye...
- AKP bürokrasisinde kavga
- İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç
- AKP'li belediyelere ve vakıflara tahsisler iptal
- Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu