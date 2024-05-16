Android 15 Beta 2 sunuldu! Neler yeni?

Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:28

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:28

Google'ın I/O 2024 konferansında Pixel cihazlar için Andorid 15 Beta 2 sürümü sunuldu. Ancak bunun dışında Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivo ve Xiaomi'nin bazı modellerine de yüklenebilecek.

ANDROID 15 BETA 2 İLE GELEN YENİLİKLER

Android tarafı için sunulmadan önce beta olarak kullanıma açılan sürümde bazı yenilikler de bulunuyor. Bunlardan biri Özel Alan oluyor. Bu özellik ile Android uygulamaları için özel bir alan oluşturuluyor.

Buradaki en önemli ayrıntı bu uygulamalara ayrı olarak parmak izi ve şifreyle erişebilme imkanı oluyor.

Uygulama çiftlerini kaydetme ise bir diğer yenilik. Tek ekranda aynı anda çalıştırılan uygulamalar kaydedilebilecek. Tabletler ve katlanabilir ekranlı telefonlar için oldukça faydalı olacak özellik, uygulama çiftlerini alttaki görev çubuğuna veya ana ekrana sabitleme imkanı sunacak.

Predictive back yani ögörülü geri dönüş özelliği ise jestleri kullanarak arayüzde gezinirken daha akıcı ve daha sezgisel bir gezinme deneyimi sunuyor.

Diğer yenilikler ise şu şekilde: