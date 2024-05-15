Google'dan Android'e yeni bir 'dolandırıcılık önleme' özelliği

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:15

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:15

Android işletim sistemei özellikle aktif milyonlarca kullanıcıya sahip olmasıyla tehlikelere ve dolandırıcılara açık hale geliyor. Bunun önüne geçmek isteyin Google, telefon dolandırıcılıklarını yeni özelliği ile önlemeyi hedefliyor.

GOOGLE YENİ GEMINI NANO İLE DOLANDIRICILIKLARI ÖNLEYECEK

Google bu yeni özelliği, Gemini Nano ile çalıştarmayı planlıyor. Dolandırıcılıkta söylenen kalıpları algılayacak olan yapay zeka anlık olarak kullanıcıları uyarmaya başlayacak. Bu da Android kullanıcılarına gelen sahte aramalardan korunmalarını sağlayacak.

Şifreleri, kişisel bilgileri ve dahasını isteyen aramaları tespit edecek olan sistem, görüşmeleri de gizli tutacak.

Bu dolandırıcılık önleme özelliğinin ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor ancak bu yıl bitmeden gelmesi bekleniyor.