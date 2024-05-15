Google'dan Android'e yeni bir 'dolandırıcılık önleme' özelliği

Google, Android kullanıcılarının yaşadığı dolandırıcılık yöntemlerinden korunması adına yeni bir özellik duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:15
Google'dan Android'e yeni bir 'dolandırıcılık önleme' özelliği
Abone Ol google-news

Android işletim sistemei özellikle aktif milyonlarca kullanıcıya sahip olmasıyla tehlikelere ve dolandırıcılara açık hale geliyor. Bunun önüne geçmek isteyin Google, telefon dolandırıcılıklarını yeni özelliği ile önlemeyi hedefliyor.

GOOGLE YENİ GEMINI NANO İLE DOLANDIRICILIKLARI ÖNLEYECEK

Google bu yeni özelliği, Gemini Nano ile çalıştarmayı planlıyor. Dolandırıcılıkta söylenen kalıpları algılayacak olan yapay zeka anlık olarak kullanıcıları uyarmaya başlayacak. Bu da Android kullanıcılarına gelen sahte aramalardan korunmalarını sağlayacak.

Şifreleri, kişisel bilgileri ve dahasını isteyen aramaları tespit edecek olan sistem, görüşmeleri de gizli tutacak. 

Bu dolandırıcılık önleme özelliğinin ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor ancak bu yıl bitmeden gelmesi bekleniyor.


google haberleri

İlgili Haberler

Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı
Google Pixel 9 Serisi tanıtıma 5 ay kala görüntülendi

Google Pixel 9 Serisi tanıtıma 5 ay kala görüntülendi
Google'ın Gemini uzantıları Türkiye'de kullanıma sunuldu

Google'ın Gemini uzantıları Türkiye'de kullanıma sunuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kod adı: Vatoz! Yeni nesil 'deniz canavarı' derin görevlere hazır

Kod adı: Vatoz! Yeni nesil 'deniz canavarı' derin görevlere hazır
Son 53 yılın en sıcak ayı belli oldu!

Son 53 yılın en sıcak ayı belli oldu!
Üyeler imza topluyordu: Aziz Yıldırım adaylık için kararını verdi

Üyeler imza topluyordu: Aziz Yıldırım adaylık için kararını verdi
Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı
'Maçı sattınız' sözlerine yanıt verdi: Murat Sancak'tan çok sert tepki!

'Maçı sattınız' sözlerine yanıt verdi: Murat Sancak'tan çok sert tepki!
Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar

Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar
14 Mayıs Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 14 Mayıs Salı burç yorumları

14 Mayıs Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 14 Mayıs Salı burç yorumları
Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı

Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı