Google, HP ile yeni bir projede yer alacak! İşte ayrıntılar

Google I/O etkinliğinden önce blog yazısında yeni bir proje duyurdu. Buna göre HP ile ortaklaşa geliştirilecek Starline projesi 2025 yılında ticarileşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:07
Google, HP ile yeni bir projede yer alacak! İşte ayrıntılar
Abone Ol google-news

Google pek çok proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de Starline, yani 3 boyutlu konferans projesi. Bu kapsamda HP ile çalışmaya karar veren Google, 2021 yılından bu yana proje üzerinde çalışıyor. 

GOOGLE YENİ 3 BOYUTLU KONFERANS PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Burada amaç aslında, 3 boyutlu bir görüntü ve özel tasarlanmış bir ekran kullanarak en az iki kişinin aynı odada olduğu yanılsamasını yaratmak. Google, projeyi 2025 yılında ticarileştirmeye başlamayı planlıyor. Şirket ayrıca Starline'ı Zoom ve Google Meet gibi popüler video konferans hizmetleriyle entegre etme üzerinde de çalışıyor.

HP'nin Kişisel Sistemler Başkanı Alex Cho tarafından yapılan açıklamada şunlar yer alıyor:

“Anlamın ve niyetin yarısından fazlasının yalnızca kelimelerle değil, beden diliyle iletilmesiyle, sürükleyici bir ortaklık deneyimi, hibrit ortamlarda özgün insan bağlantıları oluşturmada önemli bir rol oynuyor. Ortaklığın geleceğini şekillendirmek için yapay zekanın gücünden yararlanarak bu teknolojiyi pazara sunmak için Google ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz”.


Google Starline haberleri

İlgili Haberler

Google'dan Android'e yeni bir 'dolandırıcılık önleme' özelliği

Google'dan Android'e yeni bir 'dolandırıcılık önleme' özelliği
Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı
Google Pixel 9 Serisi tanıtıma 5 ay kala görüntülendi

Google Pixel 9 Serisi tanıtıma 5 ay kala görüntülendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Sakatlık sorunları yaşamasaydı...'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Sakatlık sorunları yaşamasaydı...'
Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor

Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor
Beşiktaş'tan transfer harekatı: 3 yerli oyuncu listede

Beşiktaş'tan transfer harekatı: 3 yerli oyuncu listede
Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!

TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım
Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’

Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’