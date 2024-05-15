Google, HP ile yeni bir projede yer alacak! İşte ayrıntılar

Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:07

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:07

Google pek çok proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de Starline, yani 3 boyutlu konferans projesi. Bu kapsamda HP ile çalışmaya karar veren Google, 2021 yılından bu yana proje üzerinde çalışıyor.

GOOGLE YENİ 3 BOYUTLU KONFERANS PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Burada amaç aslında, 3 boyutlu bir görüntü ve özel tasarlanmış bir ekran kullanarak en az iki kişinin aynı odada olduğu yanılsamasını yaratmak. Google, projeyi 2025 yılında ticarileştirmeye başlamayı planlıyor. Şirket ayrıca Starline'ı Zoom ve Google Meet gibi popüler video konferans hizmetleriyle entegre etme üzerinde de çalışıyor.

HP'nin Kişisel Sistemler Başkanı Alex Cho tarafından yapılan açıklamada şunlar yer alıyor: