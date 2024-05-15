Google, HP ile yeni bir projede yer alacak! İşte ayrıntılar
Google I/O etkinliğinden önce blog yazısında yeni bir proje duyurdu. Buna göre HP ile ortaklaşa geliştirilecek Starline projesi 2025 yılında ticarileşecek.
Google pek çok proje üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de Starline, yani 3 boyutlu konferans projesi. Bu kapsamda HP ile çalışmaya karar veren Google, 2021 yılından bu yana proje üzerinde çalışıyor.
GOOGLE YENİ 3 BOYUTLU KONFERANS PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Burada amaç aslında, 3 boyutlu bir görüntü ve özel tasarlanmış bir ekran kullanarak en az iki kişinin aynı odada olduğu yanılsamasını yaratmak. Google, projeyi 2025 yılında ticarileştirmeye başlamayı planlıyor. Şirket ayrıca Starline'ı Zoom ve Google Meet gibi popüler video konferans hizmetleriyle entegre etme üzerinde de çalışıyor.
HP'nin Kişisel Sistemler Başkanı Alex Cho tarafından yapılan açıklamada şunlar yer alıyor:
“Anlamın ve niyetin yarısından fazlasının yalnızca kelimelerle değil, beden diliyle iletilmesiyle, sürükleyici bir ortaklık deneyimi, hibrit ortamlarda özgün insan bağlantıları oluşturmada önemli bir rol oynuyor. Ortaklığın geleceğini şekillendirmek için yapay zekanın gücünden yararlanarak bu teknolojiyi pazara sunmak için Google ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz”.
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