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Android 16 yayınlandı! Yenilikler neler?

Android 16 yayınlandı! Yenilikler neler?

11.06.2025 19:27:00
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Haber Merkezi
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Android 16 yayınlandı! Yenilikler neler?

Google, Android 16 ile daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Güvenlik tarafı ve erişilebilirlik için de iyileştirmeler bulunuyor.

Google, bir süredir Android 16'yı geliştiriyor. Material 3 Expressive olarak adlandırılan yeni Android 16 için final sürümü yayınlandı. Android 16 ile yenilenen tasarıma ek olarak yapay zekalı dolandırıcılak algılama, hasas bildirimleri gizleme, katlanabilir ekranlı cihazlar için destekler ve dahası sunuluyor. 

ANDROID 16 İLE NELER GELİYOR?

Android cihazları daha iyi hale getirmek için sunulan Android 16, tasarımsal olarak değişiklikleri barındırıyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların daha güvenli şekilde telefonlarını kullanması adına güncellemeler getiriyor. 

İşte Android 16 ile gelenler:

  • Yeni tasarım (Material 3 Expressive)
  • Canlı Güncellemeler
  • Gelişmiş koruma modu
  • Yapay zeka destekli dolandırıcılık algılama
  • Auracast yayın desteği
  • Daha büyük ekranlar için daha iyi destek
  • Hassas bildirimleri gizleme
  • Yazıları daha okunaklı hale getirme
  • LE Audio işitme cihazı kullananlar için yeni özellikler
  • Kamera iyileştirmeleri
  • Uygulamaları pencereleme (Samsung DeX benzeri) 
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