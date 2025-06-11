Android 16 yayınlandı! Yenilikler neler?

Google, bir süredir Android 16'yı geliştiriyor. Material 3 Expressive olarak adlandırılan yeni Android 16 için final sürümü yayınlandı. Android 16 ile yenilenen tasarıma ek olarak yapay zekalı dolandırıcılak algılama, hasas bildirimleri gizleme, katlanabilir ekranlı cihazlar için destekler ve dahası sunuluyor.

ANDROID 16 İLE NELER GELİYOR?

Android cihazları daha iyi hale getirmek için sunulan Android 16, tasarımsal olarak değişiklikleri barındırıyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların daha güvenli şekilde telefonlarını kullanması adına güncellemeler getiriyor.

İşte Android 16 ile gelenler: