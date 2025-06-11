Hong Kong'da bir mobil oyun yasaklandı

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamada, oyunu indirenlere, Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca "ayaklanmayı teşvik eden yayınlar bulundurmak" suçundan yargılanabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "(Reversed Front: Bonfire), oyun bahanesiyle Tayvan'ın bağımsızlığı, Hong Kong'un bağımsızlığı gibi ayrılıkçı gündemleri teşvik etmektedir. Bu uygulamayı indirenler derhal kaldırmalı, yasaya karşı gelmeye kalkışmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Hong Kong otoriteleri Ulusal Güvenlik Yasası'nın verdiği yetkiyle oyuna elektronik platformda erişim engeli getirilirken, oyun mobil oyun mağazalarından kaldırıldı.

Öte yandan Hong Kong Emniyeti, vatandaşlara, oyunu satın almanın, geliştiricisi Tayvanlı ESC şirketine yardım etmek anlamına geleceğini hatırlatarak, bundan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Strateji türündeki oyunda, Çin'in kurgusal bir versiyonu olan bir evrende oyuncular Tayvan, Hong Kong, Moğolistan, Tibet ve Uygurları seçerek "komünist rejime" karşı mücadele diyor. Öte yandan oyuncular komünist rejimi seçip "düşmanlara" karşı da oynanabiliyor.

Ulusal Güvenlik Yasası

Pekin yönetimi, Haziran 2020'de çıkardığı Ulusal Güvenlik Yasası ile "hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri" suç haline getirmiş, yasa Hong Kong Meclisince onaylanarak bölgede yürürlüğe girmişti.

İçeriği itibarıyla aslen Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alan yasanın yürürlüğe girmesiyle muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı.

Yasa kapsamında 100'den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılırken, demokrasi yanlısı çok sayıda sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu kapatılmıştı.