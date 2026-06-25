Android 17 temelli One UI 9 güncellemesini alacak Samsung telefonlar

Samsung'un Android 17 temelli One UI 9 güncellemesi halen geliştirme sürecinde. Ancak hangi telefonlara geleceğine yönelik bir sıralama yapıldı. Buna göre Samsung ilk olarak şu modellere güncellemeyi getirebilir;
- Galaxy S26
- Galaxy S26 Plus
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A34
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
Samsung'un güncelleme vereceğini söylediği 7 yıl sözüne bağlı olarak da güncellemeyi alacak diğer modeller şu şekilde sıralanabilir:
- Galaxy S26
- Galaxy S26 Plus
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy A57 5G
- Galaxy A37 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A17 LTE
- Galaxy A07 5G
- Galaxy A07 LTE
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A16 LTE
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A15 LTE
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A24 LTE
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab A11 Plus
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro