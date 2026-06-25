Cumhuriyet Gazetesi Logo
Android 17 temelli One UI 9 güncellemesini alacak Samsung telefonlar

Android 17 temelli One UI 9 güncellemesini alacak Samsung telefonlar

25.06.2026 19:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Android 17 temelli One UI 9 güncellemesini alacak Samsung telefonlar

Samsung'un geliştirme aşamasında olduğu Android 17 temelli One UI 9 güncellemesinin geleceği telefonlar sıralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Samsung'un Android 17 temelli One UI 9 güncellemesi halen geliştirme sürecinde. Ancak hangi telefonlara geleceğine yönelik bir sıralama yapıldı. Buna göre Samsung ilk olarak şu modellere güncellemeyi getirebilir; 

  • Galaxy S26
  • Galaxy S26 Plus
  • Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy S25 
  • Galaxy S25 Plus 
  • Galaxy S25 Ultra 
  • Galaxy S24 
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE 
  • Galaxy Z Fold 7 
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy A57
  • Galaxy A56 
  • Galaxy A34 
  • Galaxy A17
  • Galaxy A16
  • Galaxy Tab S11
  • Galaxy Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+ 
  • Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung'un güncelleme vereceğini söylediği 7 yıl sözüne bağlı olarak da güncellemeyi alacak diğer modeller şu şekilde sıralanabilir:

  • Galaxy S26
  • Galaxy S26 Plus
  • Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25 Plus
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S25 Ultra 
  • Galaxy S24 
  • Galaxy S24 Plus 
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 Plus
  • Galaxy S23 FE 
  • Galaxy S23 Ultra 
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5 
  • Galaxy A57 5G 
  • Galaxy A37 5G 
  • Galaxy A17 5G 
  • Galaxy A17 LTE 
  • Galaxy A07 5G 
  • Galaxy A07 LTE
  • Galaxy A56 5G  
  • Galaxy A36 5G  
  • Galaxy A26 5G  
  • Galaxy A16 5G  
  • Galaxy A16 LTE  
  • Galaxy A06 5G
  •  Galaxy A55 5G  
  • Galaxy A35 5G  
  • Galaxy A25 5G  
  • Galaxy A15 5G  
  • Galaxy A15 LTE  
  • Galaxy A54 5G  
  • Galaxy A34 5G  
  • Galaxy A24 LTE  
  • Galaxy Tab S11  
  • Galaxy Tab S11 Ultra 
  • Galaxy Tab S10 
  • Galaxy Tab S10 Plus
  • Galaxy Tab S10 Ultra 
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite 
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 Plus 
  • Galaxy Tab S9 Ultra 
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab A11
  • Galaxy Tab A11 Plus 
  • Galaxy Tab Active 5 
  •  Galaxy Tab Active 5 Pro
İlgili Konular: #Samsung #Android 17

İlgili Haberler

Amazon, Hindistan'da 13 milyar dolar yatırım yapacak
Amazon, Hindistan'da 13 milyar dolar yatırım yapacak Amazon, yapay zeka ve bulut altyapısını genişletmek amacıyla 2030'a kadar Hindistan'a 13 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını, böylece 2026-2030 dönemindeki toplam yatırım miktarının 48 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.
ABD'de yapılan anket yapay zekanın verimi artırdığını gösterdi
ABD'de yapılan anket yapay zekanın verimi artırdığını gösterdi ABD’deki ofis çalışanlarının yüzde 70’i yapay zeka sayesinde artık daha verimli çalıştığını söylüyor ancak hepsi bunu etkili bir şekilde kullanmıyor.
Apple, akıllı bir yüzük geliştiriyor olabilir
Apple, akıllı bir yüzük geliştiriyor olabilir Apple, akıllı ürün kategorisinde çok fazla ürün sunmuyor. Ancak bir süredir dolaşan ve tekrar gündeme gelen söylentiye göre iRing adı verilen bir yüzük üzerinde çalışıyor.