Android için Apple'da yıllardır olan özellik sunuldu

Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:10

Güncelleme: 09.04.2024 - 13:10

Android kullanıcıları için kısa bir süre önce kullanıma sunulacağı duyurulan Cihazımı Bul ağı, kullanıma sunuldu. Bu sayede kullanıcılar konum servislerini açmadan ya da internete bağlı olmadan cihazları bulmayı sağlayan sistem oldukça faydalı.

Apple'ın iOS ekosisteminde sunulan bu özellik, Android tarafta çok daha gelişmiş şekilde karşımıza çıkıyor.

ANDROID CİHAZIMI BUL AĞI NASIL ÇALIŞIYOR?

İlk olarak ABD ve Kanada için sunulan özellik, güncelleme sayesinde telefonun yaklaşık konumu ile diğer Android cihazların yardımıyla bulunuyor. Bulunmak istenen cihaz diğer Android cihazların Bluetooth menzili içindeyse aranan cihazın yaklaşık konumu da görülebiliyor.

Türkiye'de resmi olarak satılmayan Google Pixel 8 serisinde ise bu özellik özel çip sayesinde konum, telefon kapalı olsa bile bulunuyor.

Yeni Cihazımı Bul ağı Bluetooth takip etiketlerini de desteklediği için cüzdan veya anahtarları bulmak için de kullanılabilecek. Android 9 ve sonrasında yayınlanan sürümlerde desteklenen özellik, Android 15 ile daha fazla kullanıcıya ulaşacak.