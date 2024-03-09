Android cihazlara iOS'un faydalı özelliği geliyor

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:17

Güncelleme: 09.03.2024 - 00:17

Android telefonlar için Google Play Store'a yeni bir imkan geliyor. Bu sayede artık Android kullanıcıları uygulama mağazasından birden çok uygulama indirirken uygulamaların sıraya alınmasıyla karşılaşmayacak. Aynı anda birden fazla uygulamayı indirmek mümkün hale gelecek.

ANDROID TELEFONLAR İÇİN GELECEK YENİ UYGULAMA İNDİRME ÖZELLİĞİ

iPhone'larda uzun bir süredir bulunan özellik, Android telefonların uygulama mağazasına geleceği son sürümde fark edildi. Bu özellik sayesinde aynı anda iki ve en fazla beşe kadar uygulama indirecek şekilde tasarlanmış durumda.