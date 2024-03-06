107 bin 999 TL'lik iPhone 15 Pro Max'in ne kadarı vergi?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:04

Güncelleme: 06.03.2024 - 15:04

Apple'ın geçen eylül ayında tanıttığı iPhone 15 serisi Türkiye'de yeni bir zam daha geçen günlerde görmüştü. Telefonun fiyatı her yeni zamda yeni bir rekor kırarken, en üst özelliklere sahip iPhone 15 Pro Max 107 bin 999 TL'ye kadar ulaştı.

TOPLAM VERGİ ORANI 54 BİN 957 TL!

Telefonun bu fiyatının ne kadarının vergi olduğunu açıklayan vergi uzmanı Ozan Bingöl, cihazın vergisiz fiyatının 53 bin 40 TL olduğunu söyledi. Ancak vergiler işin içine girdiğinde iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 54 bin 957 TL artıyor. Telefonun ana fiyatının da üstünde olan vergi oranlarını X hesabı üzerinden paylaşan Bingöl, sosyal medyanın da tartışma konusunu ateşledi.

Bingöl, telefondan alının vergileri şu şekilde sıraladı:

Vergisiz fiyat; 53.040?

-%1 Kültür Bakanlığı Payı 530?

53.570?

-%12 TRT Bandrol Ücreti 6.428?

59.998?

-%50 ÖTV 29.999?

89.997?

-%20 KDV 18.000?

Tavsiye edilen satış fiyatı 107.999?

Toplam vergi 54.957?

(Küsuratlar yuvarlanmıştır)