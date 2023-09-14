Android kullananıcılarının güncellemeleri yapmaları neden önemli?

Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:03

Güncelleme: 14.09.2023 - 13:03

Akıllı telefonlara düzenli olarak güncellemeler sunuluyor. Bu güncellemelerin büyük bir kısmı yeni özellikten ziyade güvenlik tarafında sunuluyor ya da sistemsel bazı aksaklıkları gideriyor. Güvenlik tarafındaki açıkları kapatmayı vadeden bazı güncellemeler eğer yapılmazsa kullanıcıların kişisel verileri çalınabilir.

TELEFONLAR GÜNCELLEME GELDİĞİ ZAMAN YENİ SÜRÜME GEÇİRİLMELİ

Öte yandan Android tarafta da güncellemeler sıklıkla sunuluyor. Telefon markalarının kendi güncellemelerinin yanında Android tarafında da önemli güncellemeler sunuluyor.

Android güncellemeleri hemen yapılmadığı zaman;