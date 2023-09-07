Android 14 ne zaman çıkacak? Android 14'ün beta nasıl indirilir?

Yayınlanma: 07.09.2023 - 14:29

Güncelleme: 07.09.2023 - 14:29

Google, uzun süredir beklenen Android 14 işletim sisteminin çıkış tarihini sonunda açıkladı. Android hayranları, yeni sürümün özelliklerini ve iyileştirmelerini merakla bekliyordu. İşte Android 14'ün çıkış tarihi ve Android 14 Beta'nın nasıl indirileceği hakkında detaylar.

ANDROID 14 NE ZAMAN TANITILACAK?

Google 4 Ekim tarihinde 'Made by Google' adlı bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte firma yeni akıllı telefonu Google Pixel 8'i tanıtacak. Ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 8 ile birlikte Android 14'de bu etkinlikte gösterilecek. Yani Google'ın yeni işletim sistemi Android 14, 4 Ekim tarihinde tanıtılacak.

ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİNİN ERTELENMESİ DİĞER FİRMALARI ETKİLEDİ

Bu erteleme, Android işletim sisteminin beta sürümleri üzerinde çalışan akıllı telefon üreticilerinin planlarını biraz değiştirmesine neden oldu. Özellikle OnePlus, OxygenOS 14 arayüzünün bu ay sonunda genel kullanıma açılacağını duyurmuştu.

Google'ın bu yıl Android beta süreçlerine ve çıkış tarihlerine esneklik göstermemesi, bu erteleme kararının ardındaki en büyük neden olarak gösteriliyor. Ancak Android 14'ün, kullanıcılar için daha güçlü, hızlı ve güvenli bir deneyim sunması bekleniyor.

ANDROİD 14 BETA NASIL İNDİRİLİR?

Android 14 Beta'yi indirmek için şunları yapmanız gerekiyor: