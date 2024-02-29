Android kullanıcılarına sunulacak yenilikçi özellikler

Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:33

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:33

Google'ın yaptığı duyuruda mevcut akıllı telefonları daha işlevsel hale getiren yenilikler yer alıyor. Sunulan bazı özellikler kullanıcıların WearOS ve Android Auto deneyimini artırmaya odaklanıyor.

WearOS ile yol tarifi olmak mümkün olacak. Google Maps ile gerçekleştirilen yönlendirmeler artık WearOS ile akıllı saatler üzerinden erişilebilir olacak. Bu sayede kullanıcılar navigasyon için telefonlarına bakmadan takip etmelerini sağlayacak.

Gemini artık Google Mesajlar'da yer alıyor ve mesajlaşma deneyimini güzelleştirmeye hazır olarak sunuluyor. Lookout, görme sorunu yaşayanlar için adım atıyor ve artık medya için yapay zeka tarafından hazırlanmış altyazıların okunmasına olanak sağlıyor. Şimdilik sadece İngilizce tarafı için sunulsa da ilerleyen dönemde daha fazla dili kapsaması bekleniyor.

ANDROID KULLANICILARI İÇİN YEPYENİ ÖZELLİKLER SUNULUYOR

Android Auto'nun yeni yapay zeka yeteneği ile metin mesajları özetleniyor ve hızlı yanıtlarla cevaplanabiliyor.

Öte yandan Fitbit artık diğer fitness uygulamalarıyla iyi çalışıyor ve tüm sağlık verilerinizi tek bir yerde topluyor.

Google Dokümanlar'a el yazısı ile notlar ekleme imkanı sunuluyor. El yazısı dışında ek açıklamalar ve geri bildirimler de eklenebiliyor.

Spotify için yayın kontrollerinin yanı sıra Google Cüzdan'ın yetenekleri artıyor ve biniş kartları, biletler ve navigasyon tek bir yerde. Haritalar'daki Google Lens için de erişilebilirlik konusunda değişiklik yapılıyor. Artık telefonunuzu ATM'ler, restoranlar ve otobüs durakları gibi yerlere kullanabilirsiniz; TalkBack, çalışma saatleri ve yol tarifleri gibi tüm önemli bilgileri okuyacak.

Google bu yeni özellikleri kullanıma sunuyor ancak her kullanıcıya aynı anda ulaşmayabilir. Yenilikleri alabilmek için telefonunuzu güncel tutmanız da gerekiyor.