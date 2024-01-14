Android, iOS karşısında avantaj mı kazanıyor?
Android ve iOS arasında güncelleme desteği konusunda hep bir çekişme olmuştu. Apple'ın iOS kullanıcılarını 6 yıl desteklemesi dikkat çekiyordu. Durumlar değişiyor.
Apple'ın yıllardır iOS tarafında iPhone'ları için uzun yıllar güncelleme desteği vermesi tercih sebebi oluyordu. Android tarafta ise bu 2 en fazla 3 yıl ana güncelleme sözü oluyordu ki oldukça can sıkıcı bir duruma dönüşüyordu. Hatta pek çok kişi daha uzun yıllar güncelleme almak ve uzun yıllar telefonunu kullanmak için iPhone tercih ediyordu.
Durum birkaç yıl içinde değişti ve Apple, eski üstünlüğünü kaybetti. Hatta Apple'ın iOS tarafında sunduğu 6 yıl güncelleme desteğine ek olarak bazı akıllı telefon markaları 7 yıla yakın güncelleme sözü vermeye başladı.
ANDROID TARAFTA APPLE'DAN DAHA UZUN SÜRE GÜNCELLEME VEREN MARKALAR VAR
Apple, iPhone'ları için 6 yıl iOS güncelleme desteği veriyorken, aynı şekilde Huawei tarafında HarmonyOS için de 6 yıl güncelleme sunacağını söylüyor.
Samsung ise 7 yıl güncelleme sunacağının altını çizerek kullanıcılarını destekliyor. Öte yandan Google da 7 yıllık bir güncelleme desteği sunuyor. OnePlus, 4 yıl, Xiaomi 4 yıl, Motorola 3 yıl ve Sony/ Asus 2'şer yıl güncelleme desteği sunduklarını açıklıyor.
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