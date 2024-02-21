Yılların tartışması; Android'den iPhone'a geçişler nasıl?

Yeni yapılan araştırmanın yayınlanan sonuçlarına eskiye kıyasla Android'den iPhone'a geçişlerde önemli bir düşüş var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:39
Yılların tartışması; Android'den iPhone'a geçişler nasıl?
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Akıllı telefon tarafında mobil işletim sistemleri kullanıcıların telefonların satın alma eğilimlerini büyük oranda etkiliyor. iOS işletim sistemi ve Android için yıllardır tartışma sürüyor, hangi işletim sisteminin daha iyi olduğuna dair tartışma sürerken, yeni bir araştırma yayınlandı. Buna göre önceki yıllara kıyasla Android'den iOS işletim sistemine geçenlerin sayısı düşmüş. Anlamlı bir düşüş olmasa da her iki işletim sistemi arasındaki farkların kapanması ve benzer özellikler sunmaya başlamaları geçişleri düşürmüş olabilir.

ANDROID KULLANICILARININ NE KADARI iOS'A GEÇİYOR?

Consumer Intelligence Research Partners tarafından yayınlanan yeni bir rapor, ABD merkezli kullanıcıların 5 yılık verilerine dayandırılıyor. Buna göre eski Android kullanıcılarının iPhone satın alma oranı 2022'de yüzde 15'ti. 2023'te ise bu yüzde 13'e geriledi. 

Daha önceki yıllara bakıldığında ise 2020-2021 döneminde bu yüzde 11'di. Yani geçişler aslında bir düşme, bir yükselme eğiliminde. Yine de 2022'ye kıyasla 2023'te bir düşüş söz konusu.

Android mi daha iyi yoksa iOS mu tartışmasının sonuna getirmeyecek bu çalışmanın ötesinde gençler arasında iPhone'un daha popüler olduğunu gösteren araştırma sonuçlarını akıllara getiriyor. Gençler iPhone kullanmayı daha havalı buluyor ve bu Android tarafı için eksi olarak haneye yazılıyor.


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