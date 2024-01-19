iOS için gelen X özelliği Android için de getirildi
X için getirilen sesli ve görüntülü arama özelliği artık Android kullanıcıları için de geldi.
Player Alanı
X platformu için yeni bazı özellikler gelirken, bazıları da gidiyor. Bu sefer iOS tarafı için bir süre önce sunulan sesli ve görüntülü arama özelliği Android premium X kullanıcıları için de sunuldu. Bu özellik, herkese değil yalnızca ücretli abonelere sunuluyor ve onlar arama başlatabiliyor.
ANDROID KULLANICILARI İÇİN DE SUNULMAYA BAŞLANDI
Öte yandan arama almak istemeyen kişiler ayarlar bölümünden gizliliğe, oradan güvenlik ve direkt mesajlar bölümüne girip, sesli ve görüntülü arama menüsünden aramaları kapatabilir.
Özellik, premium kullanıcılar arasında da kademeli olarak dağıtılıyor.
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