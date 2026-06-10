Android kullanıcılarının uzun yıllardır kullandığı özellik iOS 27 ile iPhone'lara yeni gelecek

Apple, iOS 27 ile iPhone kullanıcılarına daha akıllı bir deneyim sunmak istiyor. Yapay zeka özelliklerinin entegre edileceği Apple cihazları aynı zamanda yeni özellikler de kazanacak. iPhone tarafı için yeni güncellemeyle bağımsız ses kontrolleri de sunulacak.

Android kullanıcılarının yaklaşık 15 yıldır ulaşabildiği bu imkan temelde; alarm, zamanlayıcı ve diğer sistem seslerini bağımsız kontrol etmeyi sağlıyor.

Bu ne demek oluyor? Seslerin ayrı ayrı yönetilebileceği anlamına geliyor.

Bildiğiniz üzere iOS'ta zil sesleri ve çeşitli uyarı sesleri ortak bir ses düzeyi mekaniğine dayanıyor. Örneğin, alarm seslerini yüksek ve diğer bildirim seslerini daha düşük tutmak istiyorsanız iOS tarafında bu sorun anlamına geliyordu. iOS'ta sınırlama içeren bu özellik Andorid tarafta kullanıcıların istediği gibi ayarlanabiliyordu.

iOS 27 ile artık iPhone kullanıcıları da ses ayarları üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek.

Farklı sesli bildirimler için farklı ses seviyesi ve sistem sesleri ayarlanabilecek.

Aktarılana göre alarm ve zamanlayıcı ayarları kısmında yer alan Zil Sesi Ses Düzeyiyle Eşleştir seçeneği kapatıldığında belirlenen alarm sesi seviyesini kontrol etmek mümkün hale gelecek.