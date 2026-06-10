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Yapay zeka içeriklerinde etiket dönemi başlatılıyor

Yapay zeka içeriklerinde etiket dönemi başlatılıyor

10.06.2026 19:58:00
Güncellenme:
AA
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Yapay zeka içeriklerinde etiket dönemi başlatılıyor

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka tarafından üretilen veya değiştirilen içeriklerin daha kolay ayırt edilebilmesi amacıyla yeni uygulama kurallarını yayımladı.
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AB Komisyonundan yapılan açıklamada, yapay zeka tarafından oluşturulan veya değiştirilen içeriklerin nasıl işaretleneceğine ilişkin gönüllü uygulama kurallarının kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni kuralların 2 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek Yapay Zeka Yasası'nın şeffaflık yükümlülüklerinin uygulanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

YAPAY ZEKA KULLANILAN İÇERİKLERDE ETİKETLEME ÇOK DAHA AÇIK OLACAK

Söz konusu tarihten itibaren deepfake içeriklerin yanı sıra kamuoyunu ilgilendiren konularda yayınlanan yapay zeka üretimi veya yapay zeka tarafından manipüle edilmiş metinlerin açık şekilde etiketlenmesinin gerekeceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların sohbet robotları gibi yapay zeka sistemleriyle iletişim kurduklarında karşılarında bir insan olmadığı konusunda da bilgilendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, yeni kuralların insanların internette gördükleri veya okudukları içeriklerin yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını daha kolay anlamalarına yardımcı olacağına işaret edildi.

Özellikle son dönemde hızla yayılan deepfake içeriklerin yanlış bilgilendirme ve manipülasyon amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, kuralların yapay zeka sistemlerini geliştiren şirketlerin yanı sıra bu sistemlerle içerik üreten medya kuruluşları, internet siteleri ve diğer kullanıcıları da kapsadığı bildirildi.

AB'nin Yapay Zeka Yasası kapsamında, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçek içeriklerden ayırt edilebilmesi için çeşitli şeffaflık kuralları getiriliyor.

Böylece vatandaşların özellikle sahte görüntü, video ve ses kayıtlarından kaynaklanabilecek yanıltıcı içeriklere karşı daha iyi korunması amaçlanıyor.

İlgili Konular: #avrupa birliği #Yapay zeka #yapay zeka içerikleri

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