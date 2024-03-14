Android kullanıcısıysanız artık WhatsApp'ta bunu yapamayacaksınız

WhatsApp'ın kısa bir süre önce duyurulan gizlilik odaklı özelliği Android kullanıcıları için sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:39
Android kullanıcısıysanız artık WhatsApp'ta bunu yapamayacaksınız
Abone Ol google-news

WhatsApp'ın kullanıcı sayısı artıyor ve bu kapsamda alınan güvenlik önlemleri de bir hayli artıyor. En son özellik, kullanıcıların, diğer kişilerin profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasının önüne geçiyor. Android kullanıcıları için sunulan özellik geçen ayın sonlarında zaten geleceği duyurulmuştu.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ ANDROID KULLANICILARI İÇİN SUNULDU

Bu özellik, kullanıcıların herhangi bir kişinin profil fotoğrafının ekran görüntüsünün almasının önüne geçiyor. Özellik, ekran görüntüsü alınmak istendiğinde bunun yapılamayacağını bildiren bir uyarı veriyor.

Android kullanıcıları bu özelliği denediğinde daha önce de ortaya çıktığı gibi, uygulama üzerinden ekran görüntüsünün alınmasına izin verilmediği uyarısı çıkıyor.

Özelliğin iOS kullanıcıları için de ilerleyen günlerde sunulması bekleniyor.


whatsapp haberleri WhatsApp Android haberleri

İlgili Haberler

WhatsApp'ın diğer mesajlaşma uygulamaları desteği güvenli mi?

WhatsApp'ın diğer mesajlaşma uygulamaları desteği güvenli mi?
WhatsApp'ta profil fotoğrafının ekran görüntüsü alınamayacak

WhatsApp'ta profil fotoğrafının ekran görüntüsü alınamayacak
WhatsApp'tan kullanıcılarına üç güvenlik önerisi

WhatsApp'tan kullanıcılarına üç güvenlik önerisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaşamın nasıl başladığı okyanuslarda bulundu: Bilim derin gizemi çözüyor

Yaşamın nasıl başladığı okyanuslarda bulundu: Bilim derin gizemi çözüyor
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu
Türk sinemasının unutulmaz yapımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının unutulmaz yapımcısı son yolculuğuna uğurlandı
En uyumlu 4 erkek burcu: Partnerlerine her zaman ayak uydururlar...

En uyumlu 4 erkek burcu: Partnerlerine her zaman ayak uydururlar...
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 15 Mart 2024 Cuma 5. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 15 Mart 2024 Cuma 5. gün iftar menüsü
Pendikspor'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Pendikspor'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü