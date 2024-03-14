Android kullanıcısıysanız artık WhatsApp'ta bunu yapamayacaksınız

Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:39

Güncelleme: 14.03.2024 - 16:44

WhatsApp'ın kullanıcı sayısı artıyor ve bu kapsamda alınan güvenlik önlemleri de bir hayli artıyor. En son özellik, kullanıcıların, diğer kişilerin profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasının önüne geçiyor. Android kullanıcıları için sunulan özellik geçen ayın sonlarında zaten geleceği duyurulmuştu.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ ANDROID KULLANICILARI İÇİN SUNULDU

Bu özellik, kullanıcıların herhangi bir kişinin profil fotoğrafının ekran görüntüsünün almasının önüne geçiyor. Özellik, ekran görüntüsü alınmak istendiğinde bunun yapılamayacağını bildiren bir uyarı veriyor.

Android kullanıcıları bu özelliği denediğinde daha önce de ortaya çıktığı gibi, uygulama üzerinden ekran görüntüsünün alınmasına izin verilmediği uyarısı çıkıyor.

Özelliğin iOS kullanıcıları için de ilerleyen günlerde sunulması bekleniyor.