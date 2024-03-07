WhatsApp'ın diğer mesajlaşma uygulamaları desteği güvenli mi?

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:47

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:47

WhatsApp'ın kısa bir süre önce diğer mesajlaşma uygulamalarına destek vereceğini açıklaması güvenlik konusunu gündeme taşımıştı. WhatsApp'ın ana şirketi Meta söz konusu kararı Avrupa Birliğinin Dijital Piyasalar Yasası sebebiyle vermişti. Meta tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre WhatsApp'ın üçüncü taraf mesajlaşmanın güvende olacağı söylendi.

WHATSAPP GÜVENLİ KALMAYA DEVAM EDECEK

Güvenlik odağında kullanıcılarına pek çok avantaj sunan WhatsApp, burada diğer mesajlaşma uygulamalarının kullanılırken de aynı avantajları sunacak. Uçtan uca şifreleme tarafında çalışmalar yapacağını duyuran Meta, 3 ay içinde bu desteği sunacak.

Güvenlik özellikleri de entegre olacak. Bunlardan en önemlisi olan uçtan uca şifreleme ise bir kıstas olacak. Şöyle ki eğer bir mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile entegre olacaksa o uygulamanın da uçtan uca şifreleme sunması talep ediliyor. Eğer o üçüncü taraf uygulamada söz konusu özellik yoksa önce uçtan uca şifreleme özelliğini getirmesi gerekiyor.

Burada WhatsApp sadece kendi protokolünü değil, standart protokolleri de kabul ediyor. Entegresyon isteyen platformların ilk yılında mesajlar, fotoğraflar, videolar ve sesli mesajlar için uçtan uca şifreleme protokollerini uygulaması gerekiyor.

Meta bunun garantisini verdiğini söylese de platformların kullanıcıların kişisel bilgilerini veya mesajlarını nasıl işleyeceği konusunda söz veremiyor. Yani WhatsApp dışında kullanılacak mesajlaşma uygulamasının da en az WhatsApp kadar güvenilir olması gerekiyor ki kullanıcıların kişisel verileri sızdırılmasın.