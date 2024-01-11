WhatsApp'tan kullanıcılarına üç güvenlik önerisi

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:59

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:59

WhatsApp son verilere göre yaklaşık 3 milyar kullanıcıya sahip. Bu da uygulamayı kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık amaçlı olarak WhatsApp'ı kullanmasına neden oluyor.

Kullanıcılarına hesaplarını güvende tutma önerileri sunan WhatsApp, gizliliğe yardımcı olacak 3 ipucu verdi:

6 haneli doğrulama kodunuzu hiç kimseyle paylaşmayın.

Hesabınıza erişiminizi kaybederseniz numaranızı tekrar kaydettirmeniz yeterli. Sizden başka hiç kimse geçmişteki mesajlarınızı göremez.

Her zaman WhatsApp uygulamasının en son sürümünü kullanın. Sizler için daima güvenlik güncellemeleri yayınlıyoruz.

WHATSAPP İÇİN 2024 YILINDA YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR



WhatsApp'a 2024 yılında gelecek bazı özellikler de ortaya çıkmıştı. Buna göre WhatsApp durumunuzu tek tuşla Instagram'da hikaye olarak paylaşma imkanı sunacak. Bunun yanı sıra görüntülü konuşma sırasında müzik sesini paylaşma imkanı ve WhatsApp kullanıcı adları da bu yıl gelecek yenilikler arasında yer alıyor.