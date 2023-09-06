Android logosu değişti! Peki yeni logo nasıl?

Google'ın Android sistemi için yenilenme geldi. Baştan aşağı değişmese de daha detaylı bir logo bizleri karşılıyor. İşte yeni logo...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:00
Android logosu değişti! Peki yeni logo nasıl?
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Google imzalı işletim sistemi, yeni logosunu çok daha gerçekçi ve üç boyutlu olacak şekilde değiştirmiş. Dünya çapında 3 milyardan fazla kullanıcısı bulunan işletim sistemi, mevcut olarak 'android' olarak bulunuyordu. Baş harfinin küçük olarak kullanıldığı logo yeni sistemde Android olarak güncellendi. 

LOGO DAHA DETAYLI HALE GELDİ

Google'ın paylaştığı blog yazısında ayrıntıları anlatılan yeni logoda ''Android'in kendisi gibi dinamik görünmesi için'' bu şekilde bir güncelleme yapıldığı yazıyor.

Şirket daha önce 2019 yılında değişikliğe gitmiş daha modern görünmesi için logoyu sadeleştirmişti.


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