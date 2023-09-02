Dünyanın en hızlı Android telefonları belli oldu: Samsung listede yok

Yayınlanma: 02.09.2023 - 21:25

Güncelleme: 02.09.2023 - 21:26

Akıllı telefon tarafında her ay yepyeni cihazlar karşımıza çıkıyor. Özellikle Çin merkezli teknoloji şirketlerinin piyasaya sürdüğü akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Bu telefonlar arasında en iyisini tercih ederken bazı kıstaslara göre değerlendirmek gerekiyor. Bu kıstasların en önemlisi telefonun hızı oluyor.

Akıllı telefonları ve diğer mobil cihazların hızını test etmek için kullanılan AnTuTu adlı platofrm tarafından "2023'ün en hızlı Android cihazları" listesi açıklandı.

EN HIZLI TELEFONLAR TÜRKİYE'DE SATILMIYOR

Her ay güncellenen listede Ağustos ayının en hızlı telefonu OnePlus Ace 2 Pro oldu. İkinci sırada ise Vivo'nun alt markası olan iQOO 11S yer aldı. Üçüncü sırada ise Nubia REDMAGIC 8S Pro+ yer aldı. Bu üç cihazın da Türkiye'de satışı bulunmuyor. Ancak Nubia REDMAGIC 8S Pro+'ın Türkiye'de satışa çıkacağına dair iddialar bulunuyor.

SAMSUNG, HUAWEI VE XIAOMI'NİN HİÇBİR CİHAZI LİSTEDE YOK

Listede yer alan telefonlarının hepsinin Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2'yi kullanması dikkat çekti.

Samsung, Huawei ve Xaomi'nin ise hiçbir cihazı listede yer almadı.

2023 Ağustos ayının en hızlı telefonlarının listesinin tamamı ise şöyle:

One Plus Ace 2 Pro (24 GB RAM + 1024 GB depolama alanı) iQOO 11S (16 GB RAM + 1024 GB depolama alanı) Nubia REDMAGIC 8S Pro+ (16 GB RAM + 512 GB depolama alanı) iQOO 11 Pro (16 GB RAM + 512 GB depolama alanı) Vivo X90 Pro+ (12 GB RAM + 512 GB depolama alanı) OnePlus 11 (16 GB RAM + 512 GB depolama alanı) Realme GT5 (16 GB RAM + 512 GB depolama alanı) iQOO 11 (16 GB RAM + 512 GB depolama alanı) Vivo X Fold2 (12 GB RAM + 512 GB depolama alanı) Oppo Find X6 Pro (16 GB RAM + 512 GB depolama alanı)

ORTA SEGMENT TARAFINDA MEDİATEK İŞLEMCİLER AĞIRLIKLI

Orta segmentte yer alan en güçlü Android akıllı telefon listesi de AnTuTu tarafından açıklandı. Açıklanan listeye bakıldığında ilk iki sırada Qualcomm işlemcileri kullanan cihazlar yer aldı. Ancak listenin genelinde ise MediaTek'i kullanan cihazların yer aldığı görülüyor.

Orta segment tarafında en hızlı Android akıllı telefonlar ise şöyle: