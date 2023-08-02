En hızlı Android telefonlar açıklandı! Hangisi en hızlı?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:05

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:05

Akıllı telefon pazarı önceki yıllara göre istenilen performansı sunmasa da yeni telefonlar piyasaya sürülmeye ve dikkat çekmeye devam ediyor. Her aydaki liste gibi bu ay da hem Çin merkezli şirketlerin telefonları hem de Snapdragon işlemcisine sahip modeller listede yer aldı.

LİSTEDE TÜRKİYE'DE SATILMAYAN MODELLER DE VAR

Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi daha popüler modellerin çok da listede yer almadığı görülüyor ancak, ülkemizde de aktif olarak satılan Vivo, Oppo ve OnePlus telefonlar yer alıyor.

En hızlı 10 Android telefon ise şu şekilde: