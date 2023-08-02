En hızlı Android telefonlar açıklandı! Hangisi en hızlı?

Her ay en hızlı telefonlar için liste yayınlayan AnTuTu, temmuz ayı için en hızlı Android telefonları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:05
En hızlı Android telefonlar açıklandı! Hangisi en hızlı?
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Akıllı telefon pazarı önceki yıllara göre istenilen performansı sunmasa da yeni telefonlar piyasaya sürülmeye ve dikkat çekmeye devam ediyor. Her aydaki liste gibi bu ay da hem Çin merkezli şirketlerin telefonları hem de Snapdragon işlemcisine sahip modeller listede yer aldı.

LİSTEDE TÜRKİYE'DE SATILMAYAN MODELLER DE VAR

Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi daha popüler modellerin çok da listede yer almadığı görülüyor ancak, ülkemizde de aktif olarak satılan Vivo, Oppo ve OnePlus telefonlar yer alıyor. 

En hızlı 10 Android telefon ise şu şekilde:

  1. Red Magic 8S Pro
  2. iQOO 11S 
  3. vivo X90 Pro+
  4. iQOO 11 Pro
  5. vivo X90s
  6. OPPO Find X6 Pro
  7. ZTE nubia Z50S Pro
  8. Vivo X Fold 2
  9. Xiaomi 13 Ultra
  10. OnePlus 11 

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