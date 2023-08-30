Android cihazlarda bir ilk: 5 yıl güncelleme garantisi

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:12

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:43

Google'ın Pixel telefonları, uzun süreli güncelleme desteği açısından Android'in öncüsü olması gereken bir konumda olsa da, bu beklentiyi tam olarak karşılayamamıştır. Ancak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinin piyasaya sürülmesiyle, Google bu durumu değiştirmeyi amaçlıyor.

Yeni bir rapora göre, Pixel 8 serisi, beş yıl boyunca sürecek olan işletim sistemi güncellemelerini alacak ilk seri olacak. Bu, Android pazarında yeni bir standart belirlemesi bakımından oldukça umut verici bir adım olarak kabul edilebilir. Samsung, Galaxy S21 modelinden itibaren dört büyük işletim sistemi güncellemesi sunarak Google'ı geride bırakmıştı. Ancak Google, Pixel 8 serisi ile bu yarışa geri dönerek kendi amiral gemisi telefonlarına daha uzun süreli destek sunmayı hedefliyor.

Diğer Android üreticileri için bu durum zorlayıcı olabilir ancak genel olarak Android pazarının daha iyi bir yazılım deneyimi sunmaya yönelmesi açısından olumlu bir adım olarak görülmelidir. Rekabetin artmasıyla birlikte, şirketler cihazlarına daha iyi yazılım güncellemeleri sunma konusunda daha istekli olabilirler. Henüz Android güncellemeleri açısından Apple'ın iOS'unun seviyesine ulaşılamasa da, Pixel 8 serisi, uzun süreli güncelleme desteği ile Android'in bu alandaki zafiyetini düzeltebileceğine dair yeni bir umut ışığı olarak değerlendirilebilir.

DİĞER ÜRETİCİLERİ DE TEŞVİK EDEBİLİR

Google'ın Pixel 8 serisinin güncelleme ömrünü uzatma kararı, diğer Android üreticilerini de benzer bir strateji izlemeye teşvik edebilir. Ancak bu kararın Android işletim sisteminin gelecekteki güncelleme sıklığı üzerindeki etkisi henüz net değil. Android 14 ve yeni Pixel cihazlarının Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.