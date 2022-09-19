Android tarafındaki bildirim sorununa nihayet çözüm
Android ve iOS telefonlar sürekli kıyaslanıyorken, Android tarafın bazı sevilmeyen özellikleri törpüleniyor. İşte can sıkan bildirim sorununa yeni çözüm:
Akıllı telefon tarafında bir süre önce eski ağırlığını koruyamayan Android işletim sistemi kendini yenilemeye devam ediyor. Android telefonlarda artık uygulamalar bildirim göndermeden önce kullanıcılardan bazı izinler isteyecek. Hatırlatmak gerekirse, Android cihazlarda uygulama bildirimleri varsayılan ayar olarak açık geliyordu. Bu da eleştirilen bir noktaydı.
Milyonlarca kullanıcının sesine kulak veren Google, Android 13'te artık uygulamaların bildirim göndermeden önce kullanıcılardan izin almasına olanak sağlayacak.
Android 13'ün 2023 yılının ortalarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor
Bu özellikten önce kullanıcılar uygulamaların bildirim ayarlarına girip, bildirimleri tek tek kapatması gerekiyordu ya da bunun yerine bildirim üzerine uzun süre basılı tuttuktan sonra 'sessize' almayı seçiyordu. Bu işlem kolay veya basit gibi dursa da her uygulama için ayrı ayrı yapmak can sıkıcı bir hale getirebiliyordu.
Android 13 ile beraber milyonlarca kullanıcı yepyeni özelliklere kavuşacak. Öte yandan Android 13 ilk olarak Samsung ve Google Pixel cihazlarına gelecek. İşletim sisteminin yeni sürümü ise 2023 yılının ortalarında kullanıcı ile buluşacak gibi duruyor.
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