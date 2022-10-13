Android telefon kullanıcıları için faydalı bir özellik geliyor
Android telefonlar için gelmesi beklenen özellik, daha az kullandığınız uygulamaları arşivlemeye olanak sağlıyor.
Android telefonlar için geleceği duyurulan özellik, Google Play Store odaklı olacak. Zira kullanmadığınız ya da çok nadir girdiğiniz ama tamamen silmek istemediğiniz uygulamaları arşivleyebileceksiniz.
ANDROID TELEFONLAR İÇİN GELECEK ÖZELLİK UYGULAMAYI SİLSE BİLE VERİLERİNİZİ TUTMAYI SAĞLAYACAK
Çoğu kişi akıllı telefonunda kullandığı uygulamaları içindeki verileri için silmekten kaçınıyor. Haliyle yeni gelecek olan arşiv özelliği, uygulamayı silmenize rağmen verilerinize ulaşmak mümkün olacak. Google Play Store üzerinde çalışacak olan bu yapı, istediğiniz zaman uygulamayı telefonunuza geri indirmeye de olanak sağlayacak.
Twitter üzerinden ''@AssembleDebug'' isimli hesap üzerinden videolar ve ekran görüntüleriyle gösterilen özellik temelde zaman kazandırmaya odaklanıyor. Çünkü sildiğiniz bir uygulamayı tekrar girip yüklemeye başlamak zaman alan bir şey ve zaman da önemli. Bu özellik uygulamanın simgelerinin ana ekrandan silinmeden, tek tuşla indirmeyi sağlayacağı için daha pratik bir kullanım sunacak.
Bir diğer yandan bazı uygulamalarda bu işlem yüzde 60 kadar depolama alanı tasarufu sağlayacak.
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