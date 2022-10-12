En güncel Android 13 alacak Xiaomi modelleri
Android 13 yakında sunulacak. Haliyle akıllı telefon kullanıcıları kullandıkları telefonların bu güncellemeyi alıp almayacağını merak ediyor.
Android 13 artık yakında kararlı sürümüyle kullanıcılarla bulaşmaya başlayacak. Android tarafın güçlü isimleri ise sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi oluyor. Yakın zamanda yayımlanan listede yer alan cihazların güncellemeleri alması bekleniyor.
ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN MODELLERİN EN GÜNCEL HALİ
Söz konusu liste resmi kaynaklara dayanmıyor. Yani bu listeyi direkt Xiaomi paylaşmadı ancak şirketin önceki güncelleme politikaları göz önüne alındığında bu listenin gerçek olma ihtamali artıyor. Zira şirkete yakın kaynaklar oldukça tutarlı modeller sunuyor. Yine de listesinin değişme ihtimali her zaman var. Yine de en güncel liste şu şekilde oluyor:
Mi 10S
Mi 11
Mi 11 Pro
Mi 11 Ultra
Mi 11i
Mi 11X
Mi 11X Pro
Xiaomi 11i / Hypercharge
Xiaomi 11T / Pro
Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12X
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2
Xiaomi CIVI / CIVI S
Xiaomi CIVI 2
Xiaomi Pad 5 / 5 Pro / 5 Pro 5G / 5 Pro 12.4
Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022
Redmi 10 5G
Redmi 10C / Redmi 10 (India)
Redmi 11 Prime 4G / Prime 5G
Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
Redmi Note 10T/10 5G
Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G
Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
Redmi Note 11T/11 5G/4G / 11T Pro / 11T Pro+/ 11 SE / 11 SE (India)
Redmi Note 11E / 11R
Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S
Redmi K50/Pro/Gaming/K50i/K50i Pro/Redmi K50 Ultra
POCO F3/GT
POCO X3 GT / X3 Pro/X4 GT/ X4 GT Pro
POCO F4/GT
POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
POCO M4 5G
POCO M5 / M5s
Android 13 güncellemesi alma ihtimali bulunan modeller:
Redmi Note 8 2021
POCO C40 / C40+
Redmi A1/A1+
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