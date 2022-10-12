En güncel Android 13 alacak Xiaomi modelleri

12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:56

Android 13 artık yakında kararlı sürümüyle kullanıcılarla bulaşmaya başlayacak. Android tarafın güçlü isimleri ise sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi oluyor. Yakın zamanda yayımlanan listede yer alan cihazların güncellemeleri alması bekleniyor.

ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN MODELLERİN EN GÜNCEL HALİ

Söz konusu liste resmi kaynaklara dayanmıyor. Yani bu listeyi direkt Xiaomi paylaşmadı ancak şirketin önceki güncelleme politikaları göz önüne alındığında bu listenin gerçek olma ihtamali artıyor. Zira şirkete yakın kaynaklar oldukça tutarlı modeller sunuyor. Yine de listesinin değişme ihtimali her zaman var. Yine de en güncel liste şu şekilde oluyor:

Mi 10S

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi 11T / Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

Xiaomi CIVI / CIVI S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi Pad 5 / 5 Pro / 5 Pro 5G / 5 Pro 12.4

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi 10 5G

Redmi 10C / Redmi 10 (India)

Redmi 11 Prime 4G / Prime 5G

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G / 11T Pro / 11T Pro+/ 11 SE / 11 SE (India)

Redmi Note 11E / 11R

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming/K50i/K50i Pro/Redmi K50 Ultra

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro/X4 GT/ X4 GT Pro

POCO F4/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5 / M5s

Android 13 güncellemesi alma ihtimali bulunan modeller:

Redmi Note 8 2021

POCO C40 / C40+

Redmi A1/A1+